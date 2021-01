Nederlandse Youfone betreedt Belgische telecommarkt

De Nederlandse telecomgroep Youfone krijgt toegang tot het Proximus-netwerk om vaste en mobiele diensten aan te bieden op de Belgische markt.

Proximus en Youfone maken hun overeenkomst bekend in een gezamenlijk persbericht. Dankzij de deal kan Youfone vanaf april zowel zijn vaste als mobiele diensten in ons land aanbieden op het netwerk van Proximus.

'Youfone focust op innovatieve digitale oplossingen', laat Proximus-CFO Geert Standaert weten. Het bedrijf werd in 2008 opgericht en is met meer dan 400.000 klanten naar eigen zeggen 'de grootste onafhankelijke operator in Nederland'.

Youfone is een MVNO, een virtuele operator die telecomdiensten aanbiedt zonder een eigen netwerk te hebben. Tot voor kort was Mobile Vikings de grootste virtuele operator in België, tot het eind vorig jaar in handen kwam van Proximus. Dat had zo'n 130 miljoen euro veil voor het binnenhalen van de 300.000 vaak jonge klanten. Voordien 'huurde' Mobile Vikings het netwerk van Orange Belgium.