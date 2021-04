Nieuw aanbod Telenet neemt twijfel tussen 4G en wifi weg

'Het doel is dat klanten zich niet langer voortdurend moeten afvragen of ze iets op wifi dan wel op 4G doen', zegt Telenet-woordvoerster Isabelle Geeraerts. Het nieuwe aanbod heet ONE, en vervangt de huidige bundels WIGO en YUGO. 'Alles vertrekt van zowel onbeperkt vast als mobiel internet.' Klanten kiezen of ze ook televisie willen, via een decoder of via een app, en hoeveel simkaarten ze nodig hebben.