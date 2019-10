'Nieuwe CEO Proximus kan investeringen optrekken en dividend verlagen'

De bedrijvenpoot (ICT) zag zijn omzet in het derde kwartaal stabiliseren. Maar de komende kwartalen kan dat wel eens veranderen, waarschuwen de analisten van Deutsche Bank, gezien de forcing die Telenet en Orange Belgium in dat domein voeren. Orange kocht in april en mei een ICT-dienstverlener en een ICT-beveiligingsbedrijf. En vorige week verkaste telecomoperator EDPnet voor de huur van een mobiel netwerk (MVNO) van Proximus naar Orange.