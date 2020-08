Nieuwe CEO moet Waals kabelbedrijf VOO opsmukken voor verkoop

De Frans-Amerikaanse manager Christopher Traggio volgt de Vlaming Jos Donvil op als CEO van de Waalse kabelaar VOO. Donvil wordt CFO bij de moederholding Nethys.

Jos Donvil was de voorbije vier jaar CEO van VOO, het bedrijf dat in Franstalig België internet en televisie via de kabel aanbiedt. Daarvoor was hij bijna vijf jaar CEO van de mobiele operator BASE, tot aan de overname door Telenet.

Schermvullende weergave Jos Donvil. ©Photo News

Donvil zal wel nog een vinger in de pap hebben bij VOO als financieel directeur bij Nethys, de Luikse intercommunale die ook actief is in de energiesector, de IT-sector (via het dochterbedrijf Win) en de media (via de krantenuitgever L’Avenir).

De nieuwe topman van VOO, Christopher Traggio, is gepokt en gemazeld in de telecomsector. Zijn vorige job was in Zweden, waar hij de zakelijke afdeling van de operator Tele2 leidde. Daarvoor was hij zelfstandig consultant. Verder in het verleden bekleedde Traggio managementfuncties bij de Franse Orange-groep en het Amerikaanse AT&T.

Telenet

Opmerkelijk is dat hij tussen 2001 en 2006 aan de slag was als verkoop- en marketingdirecteur bij Liberty Global, de Amerikaanse holding die eigenaar is van verschillende Europese kabel- en telecombedrijven, zoals het Vlaamse Telenet. De voorbije jaren is al herhaaldelijk gespeculeerd over een overname van VOO door Telenet, maar de Waalse gemeenten die eigenaar zijn van Nethys zijn daar nooit op ingegaan.

Toch krijgt Telenet misschien een nieuwe kans om met VOO in zee te gaan. De verkoop van VOO aan het Amerikaanse private-equityfonds Providence, die de vorige Nethys-topman Stéphane Moreau in het geniep bedisseld had, werd onlangs door de Luikse handelsrechter nietig verklaard. VOO staat daardoor weer te koop.

Dat betekent ook dat de job van Traggio tijdelijk kan zijn. Hij moet er vooral voor zorgen dat VOO zo aantrekkelijk mogelijk is voor een kandidaat-koper.