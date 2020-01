Nieuwe Proximus-CEO: 'Groeien via technologisch leiderschap en partnerschappen'

Guillaume Boutin, de nieuwe CEO van Proximus, schetste dinsdag voor het eerst de grote lijnen van zijn strategie. Eind maart volgt het volledige plaatje.

Proximus riep dinsdagmiddag de pers bijeen voor de traditionele nieuwjaarslunch. Het event was de publieke vuurdoop van de nieuwe topman Guillaume Boutin, de Fransman die eind vorig jaar Dominique Leroy opvolgde.

De 45-jarige Boutin ging in een korte toespraak uitvoerig in op de polemiek over of hij in zijn cv ja dan nee over een Executive MBA-diploma had gelogen. De CEO gaf toe dat de communicatiedienst een fout had gemaakt omdat hij alleen een cursus voor executives had gevolgd. Maar dat zijn integriteit in vraag werd gesteld, is voor Boutin een brug te ver. 'Mijn kinderen vroegen me of ik had gelogen. De hele zaak heeft me persoonlijk diep geraakt.'

De ingenieur in telecommunicatie voegde toe dat een MBA niet kan tippen aan zijn studies aan de Parijse businessschool HEC. 'HEC en Harvard zijn de beste scholen van de wereld. De vorige Franse president François Hollande studeerde aan HEC.' Zijn diploma's heeft Boutin nooit nodig gehad. 'Mijn carrière is gebaseerd op impact, waardecreatie. Al mijn bazen hebben me goede referenties gegeven, omdat ik impact had.'

Lokaal versus FAANG

Bij Proximus wil Boutin impact hebben door de telecomgroep weer op het groeipad te krijgen. Hoe dat een succesverhaal wordt is nog niet duidelijk. Meer dan wat grote lijnen wou de CEO niet prijsgeven. Daarvoor verwees hij door naar de presentatie van zijn visie en strategie op 31 maart. Een maand eerder rapporteert Proximus zijn resultaten over 2019. Het is uitkijken in welke mate de verkoop heeft geleden onder de stakingen waarbij ook een flink aantal winkels de deuren dicht hielden.

Boutin focust voor groei op twee domeinen. Enerzijds door de beste vaste en mobiele netwerken - glasvezel en 5G - van het land aan te bieden. 'We moeten terug de technologische leider worden.'

Anderzijds door een lokaal ecosysteem uit te bouwen met onder meer televisiezenders en banken. Zo wil Proximus reclame-inkomsten en data afschermen van de zogenaamde FAANG, de verzamelnaam voor de techreuzen Facebook, Amazon, Apple, Netflix en Google. 'Ik ben ervan overtuigd dat het internet privé en (supra)lokaal zal zijn.'

In dat verhaal van partnerschappen past ook de joint venture rond netwerkapparatuur met Orange Belgium. De samenwerking loopt echter vertraging op omdat telecomwaakhond BIPT de deal op vraag van Telenet nader onder de loep zal nemen. Boutin vertrouwt erop dat de joint venture zal worden goedgekeurd. 'Het is een goede deal voor België en het telecomecosysteem.'

De CEO besloot dat 'na het transitiejaar 2019 vol obstakels 2020 het jaar van de uitvoering' wordt. 'Dat is dé prioriteit van mij en het directiecomité. We willen het transformatieplan Fit For Purpose (dat de groep afslankt met 1.900 banen en versterkt met 1.250 digitale profielen, red.) uitvoeren, in de beste verstandhouding met de sociale partners en de werknemers.'

Quid dividend?

Op de beurs heeft Proximus het niet onder de markt. Het aandeel staat onder druk sinds de verkoopadviezen elkaar in sneltempo opvolgen. Analisten vrezen dat Boutin zal snoeien in het dividend (bruto 1,50 euro per aandeel) om middelen vrij te maken om de uitrol van glasvezel te versnellen, een technologie die nodig is om het vaste netwerk futureproof te maken. De voorbije jaren was Proximus bij uitstek een dividendaandeel waarmee investeerders hun rendement opkrikten in een omgeving met dalende rentes.

Of het dividend omlaaggaat, is nog niet beslist, zei zowel Boutin als zijn financieel directeur Sandrine Dufour. De timing ligt evenmin vast. 'Het dividend is nauw verbonden met de strategie, maar het is aan de raad van bestuur om te beslissen. Mogelijk wordt erover gecommuniceerd bij de publicatie van de jaarcijfers (2019) op 21 februari', zegt Dufour.