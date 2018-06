'Nieuwe telecomspeler betekent lagere prijzen én lagere kwaliteit'

In de aanloop naar de regeringsbeslissing over een nieuwe mobiele operator is een onafhankelijk onderzoek van de KU Leuven opgedoken. Dat linkt lagere prijzen aan minder kwaliteit.

Het dossier over de mogelijk vierde speler op de markt van de mobiele telefonie kan volgende week opnieuw in een stroomversnelling komen. De telecomwaakhond BIPT trekt naar de regering met een rapport dat objectief moet uitmaken of er ruimte is voor zo’n vierde speler.

Net nu duikt een onderzoek van de KU Leuven op naar de mogelijke effecten van de intrede van zo’n vierde speler. Professor Frank Verboven vergeleek in 2015 de telecommarkt in 33 landen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Hij keek vooral naar de impact van fusies of de intrede van nieuwe spelers op het prijsniveau of de mate van investeringen. Het eerste wat opvalt, is dat het voorstel van minister van Telecom Alexander De Croo (Open VLD) ingaat tegen de tijdsgeest, merkt Verboven op.

‘Vroeger waren er in veel landen vier of vijf spelers, maar nu is er een consolidatie aan de gang’, stelt Verboven. Die beweging past in de zware investeringen waar telecomspelers met de komst van het supersnelle internet 5G voor staan. ‘België schiet een beetje laat in gang’, besluit Verboven.

Als de regering de intrede van een vierde speler toelaat, wacht haar een moeilijke afweging tussen prijs en kwaliteit, leert het onderzoek van Verboven. Hij becijferde dat in het verleden bij fusies de prijzen voor de consument 15 procent stegen. Maar ook de mate waarin bedrijven investeerden, de capex, ging met een vijfde omhoog. De omgekeerde beweging, de intrede van een nieuwe speler, brengt het omgekeerde teweeg. Maar het effect van de dalende prijzen is minder sterk. En de negatieve impact op de investeringen is groter dan het positieve effect op de investeringen bij een fusie.

De beslissing om een vierde speler op de markt van mobiele telefonie toe te laten kan dus een stevige impact hebben op de kwaliteit, stelt Verboven. Met de komst van 5G kan dat problemen geven, vooral buiten de steden. ‘De lagere investeringen kunnen een impact hebben op de dekking op het platteland.’

De onderzoeksgroep van Verboven bestudeert nu de concrete case van Frankrijk. Die markt duikt vaak op in de discussie omdat er pas in 2012 een nieuwe speler op de markt kwam. Het ging om de Franse prijsbreker Iliad, die actief is onder de merknaam Free. Sommige analisten noemen Iliad ook een mogelijk geïnteresseerde speler voor België.

De prijzenslag als gevolg van de intrede van Iliad in Frankrijk manifesteerde zich vooral in de vorm van de innovatieve prijszetting van nieuwe producten, voeren Verboven en de onderzoekers Marc Bourreau en Yutec Sun aan. Dat gaat om laag geprijsde producten, die vaak ook een mindere kwaliteit bieden.