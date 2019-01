Nokia Bell schrapt ruim 100 jobs in Antwerpen

Bij telecombedrijf Nokia Bell in Antwerpen verdwijnen tegen eind dit jaar 107 banen. Dat is dinsdag bekendgemaakt tijdens een buitengewone ondernemingsraad, meldt het gemeenschappelijk vakbondsfront van LBC-NVK, BBTK en ACLVB. 'Deze personeelsreductie kadert in een strategisch plan dat Nokia heeft bekendgemaakt en dat impliceert dat er in heel Europa sprake is van jobverlies', aldus het persbericht. Digitalisering en kostenbesparing maken de hoofdmoot uit van dat strategisch plan.

Het jobverlies betekent in Antwerpen echter niet dat er technisch een collectief ontslag is aangekondigd. 'Door de ontslagen in de tijd spreiden, omzeilt de werkgever de procedure en wetgeving in het kader van de wet-Renault. Wat de verdere impact van dit plan in 2020 gaat zijn is op dit moment compleet onduidelijk', aldus de bonden.



Ze hopen op zeer korte termijn met de directie aan tafel te kunnen gaan zitten en zo duidelijkheid te krijgen.