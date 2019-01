Nokia keldert door getalm met 5G

Nokia is vandaag één van de grootste dalers op de Europese beurzen. Het aandeel kelderde bij de opening in Helsinki meer dan 7 procent lager. Ondertussen is het verlies wat teruggelopen, tot 5,7 procent.

De fabrikant van apparatuur voor de mobiele netwerken klopte in het vierde kwartaal de verwachtingen met zijn omzet en winst dankzij de Amerikaanse mobiele operatoren die hun investeringen in 5G op gang trokken. 5G staat voor technologie die draadloos internet naar een hoger niveau trekt.

De groei komt pas in 2020. 'Het doel blijft hetzelfde, en Nokia stevent er op af, maar de weg ernaartoe is hobbeliger dan verwacht', zegt een analist.

Marktaandeel afsnoepen

Zowel Ericsson als Nokia hielden zich de voorbije weken op de vlakte over de hetze tegen Huawei. Beide bedrijven produceren in China en leveren hun technologie aan Chinese mobiele operatoren. 'Het is aan de regeringen om te beslissen, niet Nokia', zei topman Suri tijdens de telefonische conferentie over de jaarresultaten.