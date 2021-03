Nokia schrapt 86 jobs in ons land

De Finse leverancier van netwerkapparatuur Nokia schrapt wereldwijd 5.000 à 10.000 jobs. In ons land gaat het zeker om 86 ontslagen.

Nokia maakt dinsdagochtend bekend wereldwijd te zullen besparen op de kosten. Binnen anderhalf à twee jaar wilt het zijn personeelsploeg afbouwen van 90.000 naar 80.000 à 85.000. Het massaontslag is de eerste belangrijke ingreep van Pekka Lundmark, de CEO die vorig jaar in augustus het stokje overnam van Rajeev Suri, en moet het bedrijf op de rails houden in de strijd om contracten voor infrastructuur voor het supersnel mobiel internet 5G.

De kostenbasis moet tegen 2023 600 miljoen euro lager liggen, en moet Nokia in staat stellen om meer te investeren in onderzoek en ontwikkeling naar 5G en de cloud. Nokia calculeert uiteraard ook herstructureringskosten in. Die bedragen 600 à 700 miljoen tegen 2023. Op donderdag geeft Nokia op een investeerdersdag extra details over de toekomst van de vier divisies van de groep (mobiele netwerken, vaste netwerken, cloud en netwerkdiensten, Nokia Technologies).

Voor Nokia is het 'money time', nu telecomoperatoren contracten gunnen voor de levering van netwerkapparatuur voor 5G. Telenet maakte maandag bekend voor Nokia te kiezen voor de kern van het netwerk. Proximus en Orange Belgium schakelen Nokia in voor de antennes. De concurrentie met het Zweedse Ericsson gebeurt op het scherpst van de snee.

De herstructurering zal volgens de eerste berichten 'de meeste landen' waar Nokia actief is treffen. In een mededeling aan het personeel zegt Lundmark dat Frankrijk buiten schot blijft omdat daar al eerder een herstructurering is aangekondigd. In ons land verdwijnen 86 banen, vernamen de bonden op een bijzondere ondernemingsraad volgens de BBTK-vakbondssecretaris Guy Vertommen. De softwaredivisie CNS is het zwaarst getroffen, met 34 ontslagen.

Ontslagen zijn helaas niet nieuw voor het Belgische Nokia-personeel. De groep schrapte begin 2019 en begin 2020 telkens zo'n 100 banen in ons land. Al kon het aantal ontslagen van 2019 wat worden gedrukt tijdens het sociaal overleg. De bonden vrezen dat de huidige aankondiging nog een staartje krijgt. 'We vroegen of het bij 86 ontslagen blijft, maar het antwoord was louter dat dat het cijfer voor 2021 is.'

Lundmark stelt in de mededeling aan het personeel dat het uiteindelijke aantal ontslagen de komende twee jaar afhangt van 'marktomstandigheden.' Het is dus mogelijk dat het Nokia-plan in 2022 of 2023 de Antwerpse vestiging nog eens treft. De zopas aangekondigde ontslagen worden gefaseerd doorgevoerd in 2021, wat de bonden frustreert. Ze claimen dat Nokia zo de wet-Renault omzeilt. Ook bij vorige ontslagrondes leidde dat tot oprispingen bij de bonden.