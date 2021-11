Oefenen voor een cyberaanval: 'En, gaat u losgeld betalen of niet?'

In een gloednieuw 'Experience Center' dompelt het securitybedrijf Orange Cyberdefense directiecomités onder in de ervaring van een cyberaanval. 'Uw bedrijf heeft al voor 5 miljoen euro schade opgelopen.'

Terwijl door de luidsprekers nerveuze telefoongesprekken klinken en op de vele schermen rondom ons onheilspellende boodschappen verschijnen, beginnen plots ook rode lichten te flikkeren. Dat is het enigszins dramatische begin van een middag in het Experience Center van het cybersecuritybedrijf Orange Cyberdefense (OCD).

In het nieuwe kantoor dat het dochterbedrijf van de telecomreus Orange in Wijnegem betrekt, is een ruimte waar mensen vanop de eerste rij een cyberaanval kunnen ervaren. 'Cybersecurity is een zeer abstract begrip', zegt Filip Verstockt, general manager van OCD België. 'Dus zijn we op het idee gekomen dat wat meer tastbaar te maken.'

Orange Cyberdefense in cijfers Orange Cyberdefense boekte in 2020 een jaaromzet van 768 miljoen euro. Het bedrijf stelt meer dan 2.500 mensen tewerk en telt ruim 8.000 klanten.

In België zijn 275 mensen aan de slag voor OCD, verspreid over kantoren in Wijnegem, Leuven, Gent, Brussel en Nijvel.

In ons land werkt OCD onder andere voor Colruyt, de Haven van Antwerpen, de politie en de FOD Justitie. Vanuit België beveiligt het 12.400 toestellen van klanten.

Samen met het in digitale ervaringen gespecialiseerde bedrijf Ocular ontwikkelde OCD een soort rollenspel, waarin bezoekers in de huid kruipen van de verschillende stakeholders in een bedrijf dat te maken krijgt met een cyberaanval. Met meerkeuzevragen op tablets krijgen deelnemers dilemma's en vragen voorgeschoteld. Ze kunnen beslissen wat CEO Filip, CFO Sofie of IT-manager Jerry het best kunnen doen of laten.

Althys Corporate

Het fictieve maakbedrijf waarvan wij de teugels in handen krijgen, heet Althys Corporate en draait een jaaromzet van 290 miljoen euro. Omdat een medewerker zich heeft laten phishen - cyberjargon voor gegevens ontfutselen via een corrupte link - zien we onze systemen vergrendeld worden en onze back-ups vernietigd. Een teller houdt bij hoeveel omzet dat ons kost - 'U hebt al voor 5 miljoen euro schade opgelopen'.

Via het geleide rollenspel komen we gaandeweg meer te weten over de soorten bedreigingen die bestaan, welke bedrijven getarget worden en hoeveel schade dat wereldwijd veroorzaakt - '3.000 miljard dollar, ofwel het formaat van de vierde grootste economie ter wereld'.

Gaandeweg komen we te weten dat het gemiddeld 19 dagen duurt voor een bedrijf weer probleemloos functioneert na een cyberaanval en dat de schade die we in een week oplopen meer dan 9 miljoen euro bedraagt. Dat alles bouwt op naar de hamvraag: betalen we het gevraagde losgeld van 2,3 miljoen euro of niet?

Gelukkig is dit een simulatie en bestaan er in die fantasiewereld terugspoelknoppen. Daarmee gaan we terug naar af, en wandelt een expert ons langs de verschillende stappen die een bedrijf dat te maken krijgt met een cyberaanval het best kan nemen. Eind goed, al goed.

Ambities

Volgens Verstockt is het Experience Center een dankbare manier voor de CIO's van bedrijven om hun collega's in het directiecomité warmer te maken voor het IT-beleid, dat in veel bestuurskamers nog te abstract is. 'De directiecomités die we hier al mochten ontvangen, reageren enthousiast.'

Dat het ook een handige marketingtool is om de eigen diensten te slijten, is mooi meegenomen. Dat komt van pas als Orange de steile ambities met zijn beveiligingspoot wil waarmaken. CEO Stéphane Richard, die woensdag mee plaatsnam in het Experience Center, ziet in OCD de groeimotor waar zovele telco's naar op zoek zijn.

Waarom we in cybersecurity zitten? Omdat het groeit. Stéphane Richard CEO Orange Group

'We zitten allemaal in dezelfde situatie', zegt Richard. 'Onze klassieke business vraagt veel investeringen in het upgraden van de netwerken, maar kent weinig groei. Cybersecurity kent wél die groei en sluit bovendien goed aan bij onze andere business. Daarom zetten we er hard op in. Onze concurrenten zijn ook wel actief in cybersecurity, maar ik denk dat niemand momenteel zo sterk staat als wij.'

Orange is al een tijd bezig met cyberveiligheid, maar de business werd lang niet als een prioriteit gezien. Daar kwam in 2019 verandering in, met een verscherpte focus en enkele grote overnames, waaronder die van het Belgisch-Amerikaanse Securelink - een deal van meer dan 500 miljoen dollar.

Die overname legde de basis voor het ambitieuze plan om Europees marktleider te worden, met een omzet van 1 miljard euro tegen 2023. Met 768 miljoen euro omzet in 2020 lijkt het dochterbedrijf goed op weg. Ter vergelijking: in 2017 bedroeg de omzet nog 250 miljoen euro.