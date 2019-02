Oeganda zet Belgische CEO het land uit

Donderdagvoormiddag werd Van Helleputte vier uur lang ondervraagd door de politie, militaire inlichtingendiensten en een antiterreureenheid, schrijft New Vision, een krant in handen van de overheid.

'We zijn natuurlijk bezorgd over deze ontwikkelingen en hebben contact opgenomen met de autoriteiten om dit na te gaan, zodat we dit probleem kunnen oplossen. MTN Uganda is volledig geƫngageerd om de wetten van het land te respecteren en binnen die wetten te opereren', stelt de dochter van de Zuid-Afrikaanse telecomgroep met ruim 230 miljoen klanten in Afrika en het Midden-Oosten.