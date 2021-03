Ombudsman telecom hekelt onderbemande klantendienst Proximus

De Ombudsdienst voor Telecom zag het aantal klachten vorig jaar licht dalen (-2%) tot 11.142. Het gros van de klachten gaat over de factuur (38%), contractuele aangelegenheden (20%) en storingen (12%). Privacy is het onderwerp van 6 procent van de klachten, blijkt uit het jaarverslag van de ombudsman .

Onderbemande callcenters

De onbereikhaarheid van de callcenters is een heikel punt bij Scarlet en moedergroep Proximus. De ombudsman ontving vorig jaar 651 klachten over de onbereikbare klantendienst. 'Operatoren moeten de nodige middelen vrijmaken voor de goede werking van hun eerstelijnsdiensten', zegt Tuerlinckx.

Proximus erkende vorig jaar het probleem en haalde verschillende oorzaken aan voor het probleem. Klanten verkozen ook na de lockdown (met sluiting van o.a. telecomwinkels) nog altijd te bellen boven een bezoek aan een van de winkels. En door de vele 'staycations' was het aantal oproepen in de vakantiemaanden groter dan normaal, terwijl de callcenters dan traditioneel een kleinere (vakantie)bezetting kennen.

De onderbemanning van de klantendienst stond in de sterren geschreven. Begin 2020 bleek dat het enthousiasme voor het vrijwillige vertrekplan van Proximus - in het kader van de reorganisatie van 1.300 jobs - groter was dan verwacht. De vakbond ACOD waarschuwde toen voor een tekort aan medewerkers in de callcenters, voor de klachtenbehandeling en het opvolgen van grote klanten.