Ons land houdt China grotendeels buiten 5G-netwerk

Meer dan een bijrolletje krijgen de Chinese leveranciers Huawei en ZTE niet in de uitrol van de technologie voor supersnel internet (5G) in ons land.

Het lijkt erop dat de VS erin slagen de wereld te overtuigen dat China spioneert via de telecominfrastructuur van Huawei en ZTE, ook al is dat nooit bewezen. Na onder meer Duitsland en het VK zet ook Belgiƫ de Europese richtlijn om in strenge regels.

Dat maakt dat 5G in ons land niet 'made in China' zal zijn. In tegenstelling tot de huidige 4G-netwerken, waarvoor Proximus, Telenet en Orange Belgium kind aan huis zijn bij de twee Chinese leveranciers.

De Nationale Veiligheidsraad besliste begin deze week dat leveranciers met een hoog risicogehalte - zoals opgelijst door de Europese Commissie - geweerd moeten worden uit de kern en de ruggengraat van het netwerk. Huawei en ZTE worden niet bij naam genoemd, daarvoor is de schrik voor Chinese sancties te groot. Eind vorig jaar dreigde China met gevolgen voor de Duitse auto-industrie als het land Huawei zou uitsluiten.

De kernapparatuur mogen de Chinese spelers dus niet leveren, antennes en andere uitrusting wel. Maar ook dat wordt beperkt, tot elk 35 procent van alle infrastructuur voor alle operatoren samen.

De weinige Chinese apparatuur wordt bovendien geweerd op gevoelige plaatsen als havens, luchthavens en de gebouwen van de NAVO en de Europese Commissie. Met die beperkingen wil ons land 'niet-wenselijk' gebruik van kritieke infrastructuur voorkomen en de risico's uitsluiten dat de netwerken - waar onder meer bedrijven en ziekenhuizen zullen op steunen - lamgelegd worden.

Fors duurder?

De Europese Commissie raadt de lidstaten aan met minstens twee leveranciers te werken om de risico's te spreiden. Naast de Chinese bedrijven zijn Nokia en Ericsson de 5G-specialisten, een Fins en Zweeds bedrijf.

In de input aan de Veiligheidsraad hebben de telecomoperatoren een (gezamenlijke) meerkostprijs van 'enkele honderden miljoenen euro' opgelijst als de Chinezen aan de kant worden gezet. Maar die schatting wordt in vraag gesteld door 5G-experts. 'In realiteit zal de meerkostprijs veel kleiner zijn', zegt een bron.

Proximus, Telenet, Orange Belgium en Huawei geven voorlopig geen commentaar over de gevolgen van de beslissing van de Veiligheidsraad. 'We wachten op meer informatie om de gevolgen in te schatten', luidt het in koor. Naast de drie telco's lopen ook Cegeka, Citymesh en Entropia zich warm om 5G aan te bieden.