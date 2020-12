Ons land mag 5G-code Huawei controleren

De Chinese leverancier van netwerkapparatuur Huawei wil de broncode van essentiële onderdelen van zijn 5G-netwerk openstellen voor ons land. Het is een ultiem bod om mee te doen in de 5G-dans.

De Nationale Veiligheidsraad zette in juni het Chinese Huawei en ZTE buitenspel voor de levering van 5G-netwerkapparatuur aan de telecomoperatoren, uit angst voor spionage. Ze werden niet bij naam genoemd, maar de definitie van 'hoogrisicoleveranciers' die geweerd moesten worden, sprak voor zich. De telecomwaakhond BIPT bevraagt nog tot 30 december de markt over de wettelijke wijzigingen en KB's die de beslissingen van toen betonneren. Het is het signaal voor Huawei om zich nog eens te roeren.

In een gesprek met De Tijd zegt Wentao Zhang, CEO van de Belgische netwerktak van Huawei, bereid te zijn de basiscode van twee essentiële onderdelen van het 5G-netwerk van Huawei open te stellen voor ons land. De overheid, de telecomoperatoren of een derde instantie met technische expertise kunnen die zo controleren. 'Het gaat om de code van de kern van het netwerk, en de 'basisstations', aldus Wentao. 'We zijn ook bereid een akkoord te tekenen met de overheid en de operatoren dat er geen achterpoortjes komen in het netwerk.'

Als er bij een audit iets aangetroffen wordt dat niet klopt, dan zullen we de Belgische markt verlaten en de boete betalen. Wentao Zhang CEO Huawei Belgium

Huawei heeft een zuiver geweten, zegt Wentao. Het roept de overheid op het in de toekomst te blijven controleren. 'Als bij een audit iets aangetroffen wordt dat niet klopt, dan zullen we de Belgische markt verlaten en de boete betalen.'

Met die zet hoopt Huawei goodwill los te weken om nog een deeltje van de 5G-markt los te weken in België. Het volgde die strategie al in Duitsland eind 2018. Het opende toen een cyberveiligheidslab in Bonn, dat de Duitse autoriteiten ook toeliet broncodeonderzoek te doen.

Charmeoffensief

Toch is het zeer de vraag of Huawei's charmeoffensief hier in België effectief enige zoden aan de dijk brengt. Waarnemers in de telecomindustrie geven aan dat ons land de nodige expertise mist om miljoenen lijnen aan programmeercode volledig uit te vlooien. Bovendien kan een code die bij installatie van het netwerk geverifieerd wordt tijdens gebruik daarna nog aangepast worden.

Voor ons land is het 5G-veiligheidsbeleid ook meer een geopolitiek vraagstuk. Zijn de niet-Europese leveranciers wel te vertrouwen? Het speelde voor dat vraagstuk geen solo slim en baseerde zich op de toolbox met 5G-aanbevelingen van de Europese Commissie. 'Europa had zowel een politieke als technologische kijk op de zaak. Maar de Belgische beslissing nam daar louter het politieke gedeelte van over', zegt Zhang. 'Terwijl dit een technologisch probleem is, dat een technologische oplossing vereist.'