Ook Zwitserland gaat van vier naar drie telecomspelers

De fusiekoorts doet meer dan ooit de vraag rijzen of er in België ooit voldoende ruimte en cashflow is voor vier spelers, al blijft Alexander De Croo - tot eind vorig jaar minister van Telecom - daar van overtuigd .

De kans dat nummer vier er ooit komt is echter meer dan ooit twijfelachtig: nog los van de vraag welke Eurpoese speler in België jarenlang opstartverliezen wil lijden, is door politiek gebikkel de veiling van radiofrequenties voor supersnel mobiel internet (5G) die onze markt moet openbreken uitgesteld. Philippe De Backer, de opvolger van De Croo als minister van Telecom, denkt dat de eerste helft van 2020 nu 'het meest optimistische scenario' is.