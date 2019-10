'Operatoren weigeren oplossing voor 5G'

De drie mobiele operatoren weigeren in te gaan op creatieve voorstellen om de komst van supersnelle 5G-netwerken in ons land mogelijk te maken, zegt minister van Telecom Philippe De Backer (Open VLD).

Volgens De Backer, die in de federale regering in lopende zaken bevoegd is voor telecom en de digitale agenda, is het uitblijven van 5G-netwerken in ons land niet alleen een gevolg van politieke onenigheid. Dat zegt hij in een reactie op een studie van Agoria, de federatie van de technologiebranche, die nogmaals waarschuwt dat ons land de 5G-trein dreigt te missen.

Ter herinnering: de veiling van spectrum voor 5G-netwerken zit al maanden geblokkeerd omdat de gewesten en de gemeenschappen het maar niet eens raken over de verdeling van de opbrengst van die veiling, die volgens specialisten zo'n 700 miljoen euro kan opbrengen.

‘De afgelopen maanden hebben we verschillende creatieve voorstellen besproken met de operatoren en met Agoria in een poging om het dossier te deblokkeren. Zo hebben we met de operatoren een piste afgetoetst waarin ze de mogelijkheid krijgen om het bedrag dat ze in de veiling zullen bieden voor de licenties niet in de schatkist te storten, maar te gebruiken voor co-investeringen in het 5G-ecosysteem’, zegt De Backer.

Koploper

‘Als de operatoren in de volgende jaren ongeveer driekwart miljard euro zouden co-investeren in 5G-platformen, in allerhande 5G-toepassingen en in smartcityprojecten dan wordt België de Europese koploper in 5G in plaats van de rode lantaarn. Zo’n formule heeft het potentieel om van ons land het Europees 5G-laboratorium te maken met alle positieve afgeleide economische effecten van dien.’

Dat alternatieve voorstel werd nog niet besproken met de regio's, klinkt het op het kabinet-De Backer. Proximus, Orange en Telenet wezen het voorstel af, volgens de minister omdat ze er niets bij te winnen hebben. ‘De operatoren willen dat helemaal niet omdat België dan nog aantrekkelijker zou worden voor een vierde operator. Hun prioriteit ligt niet bij het ontwikkelen van het 5G-ecosysteem, maar bij het uitsluiten van de concurrentie.’ De Backer zegt te betreuren dat Agoria in zijn studie geen enkele melding heeft gemaakt van het alternatieve voorstel.

De drie gevestigde operatoren hebben zich altijd verzet tegen de komst van een vierde operator, naar eigen zeggen omdat de Belgische markt niet groot genoeg is om vier spelers rendabel te laten werken. Onder meer het Brugse Citymesh en het Hasseltse Cegeka zijn kandidaat om een landelijk 5G-netwerk op te zetten.

In de studie van Agoria, die werd uitgevoerd door de consultant Capgemini, staat overigens letterlijk dat de operatoren weinig te verliezen hebben met het uitblijven van 5G. ‘Bedrijven die alleen op de Belgische markt actief zijn, voelen geen hoogdringendheid (…). Als een concurrent met 5G zou beginnen, zouden ze wel snel moeten volgen, maar momenteel zien ze de voordelen van een 5G-uitrol niet in’, klinkt het.

Regelluw

Volgens de auteurs van de studie verkiezen de operatoren nog twee à drie jaar de kat uit de boom te kijken, omdat ze de technologie dan tegen een lagere kostprijs en met meer kennis zullen kunnen uitrollen.

Agoria pleit ervoor om, in afwachting van de 5G-veiling, ‘regelluwe zones’ te maken waar de operatoren, bedrijven en kennisinstellingen al kunnen experimenteren. De Backer reageert dat hij al 500 MHz aan spectrum heeft vrijgemaakt voor private netwerken voor bedrijven.