Opnieuw spontane acties bij Proximus

Bij Proximus-vestigingen op verschillende plaatsen in het land, zowel in Vlaanderen als Wallonië, braken maandag spontane acties los.

Onder meer bij het administratieve gebouw van Proximus in Brugge waren acties. Vooral de socialistische vakbond steunde de staking in Brugge. Zo’n 50 à 60 mensen legden het werk neer of bleven thuis. Ongeveer 30 werknemers voerden ter plaatse actie. Rond de middag eindigde die actie.