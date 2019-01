Oprichter Huawei: 'Nooit gespioneerd voor China'

De discrete CEO van de Chinese telecomreus organiseert een zeldzame ontmoeting met de pers, nu Huawei almaar meer onder vuur ligt.

74 jaar is Ren Zhengfei intussen, de oprichter en CEO van de Chinese telecomgigant Huawei, met 180.000 werknemers de grootste fabrikant van telecomapparatuur ter wereld en na Samsung de belangrijkste producent van smartphones. In dat segment van de markt duwde Huawei Apple vorig jaar naar de derde plaats.

Ren, een gewezen militaire ingenieur, schuwt de media en is zelden te zien in het openbaar omdat hij meestal secondanten het veld instuurt. Nu maakte hij echter een uitzondering door in de vestiging van Huawei in de Chinese stad Shenzhen enkele journalisten van internationale media zoals The Wall Street Journal en Financial Times te spreken.

Niet zonder reden. Huawei lijkt na jaren van snelle opmars en ongenaakbaarheid almaar kwetsbaarder. Het begon met de arrestatie van Rens dochter Meng Wanzhou, de financieel directeur van Huawei, in Canada eind vorig jaar. Ze wordt mogelijk uitgeleverd aan de VS op beschuldiging van leugens over de zakelijke banden met Iran. De arrestatie heeft de spanningen tussen China, Canada en de VS sterk doen oplopen, tegen de achtergrond van het handelsconflict tussen Washington en Peking.

Bovendien wordt Huawei van almaar meer markten geweerd, wegens beweerde spionagepraktijken voor het regime in Peking, en vorige week werd een van de werknemers in Polen beticht van spionage. Onder meer in de VS worden vraagtekens geplaatst bij het Chinese concern.

Ontkenning

Ren benadrukte dinsdag dat zijn bedrijf nooit gespioneerd heeft voor de Chinese regering en dat nooit zal doen. 'Geen wet vereist van gelijk welk bedrijf in China om achterdeurtjes te installeren. Ik zou nooit de belangen van mijn klanten schaden en ik noch mijn bedrijf zouden ingaan op dergelijke verzoeken.'

De Huawei-topman zei ook zijn dochter te missen, maar hij toonde zich optimistisch dat het recht zal zegevieren. Opvallend was dat hij Donald Trump prees als een 'geweldige president', maar hij zei ook dat een handelsoorlog tussen China en de VS de wereld zou schaden.

Aandeelhouders

Ren ging ook de kwestie van het aandeelhouderschap van Huawei niet uit de weg. Er is al lang veel te doen over de schimmige aandeelhoudersstructuur en de beweerde banden met het regime in Peking. De man zei dat Huawei enkel en alleen in handen is van zijn personeel en bijna 97.000 aandeelhouders telt. 'Er is geen externe instelling die onze aandelen bezit - zelfs niet voor 1 cent.'

De spanningen tussen China en Canada kenden maandag een nieuw hoogtepunt toen een Canadees in China in beroep wegens drugssmokkel werd veroordeeld tot de doodstraf. Hij was in eerste aanleg veroordeeld tot 15 jaar cel. De aanklagers waren in beroep gegaan omdat ze die straf te licht vonden.