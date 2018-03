Orange België stuurt Nethys huwelijksverzoek

Is er een Waals Telenet in de maak? De mobiele operator Orange België heeft begin deze week alvast formeel toenadering gezocht tot Nethys, de Luikse groep die de telecomspeler VOO controleert.

Orange België polst bij de Luikse intercommunale of er interesse is om het mobiele aanbod van Orange en het tv-kabelaanbod van VOO dichter bij elkaar te brengen.

‘De troeven van onze beide groepen, hun ambities in Wallonië en hun complementariteit bieden een unieke opportuniteit om onze krachten te bundelen en een belangrijke speler in het zuiden van het land te doen ontstaan’, schrijven Michaël Trabbia, de CEO van Orange België, en Gervais Pellissier, de zonedirecteur Europa van de Franse telecomreus, in een brief die gericht is aan Nethys-CEO Stéphane Moreau en -voorzitter Pierre Meyers.

Als de interesse wederzijds is, zegt Orange België met ‘een becijferd aanbod’ te zullen komen dat de goedkeuring heeft van de moedergroep.

In de brief stelt de top van Orange België aan Nethys voor ‘informatie uit te wisselen die ons zal toelaten de hypotheses te preciseren’ over een mogelijke transactie of een gezamenlijk businessplan. Beide bedrijven weigeren commentaar over de brief.

De timing is alvast opmerkelijk, want onlangs was er nog een belangrijke deal tussen Nethys en Telenet.

VOO biedt zijn mobiel aanbod vanaf volgend jaar via het netwerk van Telenet aan, maakte Moreau aan de zijde van Telenet-baas John Porter bekend. Die overeenkomst voedde de speculatie over een toenadering tussen Telenet en VOO.