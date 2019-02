Orange Belgium | Liefdesverklaring

De rekenmeester, het echte verhaal achter de cijfers.

Dit jaar zou wel eens het jaar van Orange Belgium kunnen worden. Dat is althans wat ING-analist David Vagman gelooft met zijn koopadvies en koersdoel van 21 euro. Het telecomaandeel sloot gisteren af op 16,80 euro.

De kleinste telecomoperator van ons land is (in de telecom) het enige groeiverhaal in de Benelux, aldus Vagman. Hij ziet de omzet en brutobedrijfswinst (ebitda) tot 2025 jaarlijks gemiddeld 4 procent groeien, versus 0 procent bij de sectorgenoten. Voor de operationele vrije kasstroom wordt dat 8 versus 1 procent.

Orange Belgium is van plan vanaf de tweede jaarhelft breedbandtoegang apart te verkopen. CEO Michaël Trabbia speelt zo in op de groeiende groep ‘kabelknippers’, consumenten die voor hun entertainment niet extra willen betalen voor een tv- of telefonieabonnement. De ambitie is een marktaandeel van 10 procent in 2021.

Daarnaast ziet Vagman Orange zijn mobiele marktaandeel met succes handhaven met eenvoudige LOVE-bundels onder de prijs van concurrenten Proximus en Telenet. ‘Na jaren van miserie kan Orange Belgium eindelijk terugslaan’, schrijft de analist in zijn rapport.

4 % ING verwacht dat de omzet en de winst van Orange Belgium tot 2025 jaarlijks gemiddeld met 4 procent stijgen.

De operator ziet later dit jaar ook de huurtarieven verlagen die hij Telenet en VOO betaalt om via hun netwerken zijn klanten breedbandinternet en digitale televisie aan te bieden. Dat zal helpen centen te verdienen in een segment dat tot nu verlieslatend is.

Woensdag rapporteert Orange zijn resultaten van 2018. De analisten mikken op 3 procent minder brutobedrijfswinst op een omzet die met bijna 2 procent steeg.

Daags nadien - op Valentijn, een gemiste kans voor LOVE-aanbieder Orange - is het de beurt aan Telenet, dat het spiegelbeeld van zijn concurrent laat zien. KBC Securities maakt zich op voor een omzetdaling van 0,8 procent, maar een stijging van de brutobedrijfswinst (ebitda) met 8,2 procent. Voor 2019 verwacht het analistenheir bij de kabelaar een stabiele omzet en een dito ebitda. Voor Vagman een reden om het koopadvies in te slikken. ‘Telenet heeft door zijn premiumprijzen en zijn hoge marktaandeel in Vlaanderen het meeste te verliezen met ‘cord cutters’ of kabelknippers.’

De vraag is wat Telenet dit jaar allemaal in petto heeft. Topman John Porter gaf in een eindejaarsinterview al te kennen dat zijn mensen dit jaar heel wat nieuwe zaken zullen uitbrengen. ‘Mijn concurrenten kunnen maar beter een plan B hebben’, zei hij. Een eerste schot wordt dinsdag gelost. Dan stelt Telenet ‘de nieuwste aanvulling in zijn productengamma voor, gericht op een specifieke doelgroep, waarbij het bedrijf de snel evoluerende markt een stap voor blijft’. KBC Securities sluit niet uit dat Telenet gaat vooruitlopen op de afzonderlijke breedbandtoegang van Orange. En dat daags voor Oranges jaarresultaten.

Op de cijfers van Proximus is het wachten tot 1 maart. De groep van CEO Dominique Leroy krijgt van Vagman een verkoopadvies. ‘Proximus kannibaliseert geleidelijk zichzelf met de prijzenbreker Scarlet’, zegt de analist. ‘Dat eigen lagekostenmerk knabbelt aan de ARPU (de gemiddelde opbrengst per klant, red.) en aan de winstmarges. En we denken dat de groep het moeilijk zal hebben om haar relatief hoge kostenstructuur zo snel als nodig aan te passen gezien de politieke druk. Dat werd onlangs geïllustreerd door de felle reacties op het eerder milde herstructureringsplan dat 1.900 banen op de helling zet.’