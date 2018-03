Orange Belgium bevestigt interesse in Waalse telecomspeler VOO

Zo'n project zou de facto betekenen dat er in Wallonië en Brussel een Franstalige tegenhanger van Telenet opstaat.

De mobiele operator Orange Belgium (het voormalige Mobistar) zocht begin deze week via een brief formeel toenadering tot Nethys, de Luikse groep die de telecomspeler VOO controleert. De informatie werd naar buiten gebracht door L'Echo. Orange Belgium polst in die brief bij de Luikse intercommunale of er interesse is om het mobiele aanbod van Orange en het tv-kabelaanbod van VOO dichter bij elkaar te brengen. Het samengaan van die activiteiten zou een 'Waals Telenet' creëren.

Orange Belgium bevestigt nu de toenaderingspoging. Het onderstreept dat het in dit stadium enkel 'een gewone blijk van interesse is, met alle respect voor het bestuur van Nethys en Brutélé (het bedrijf boven het merk VOO, red.)'. Volgens Orange Belgium zou een industrieel partnerschap met Nethys en Brutélé 'de beste opportuniteit' bieden voor zowel alle partijen als hun klanten, medewerkers en aandeelhouders.

'Een dergelijke samenwerking zou kunnen leiden tot de oprichting van een convergente nationale telecomoperator met sterke wortels in Wallonië en Brussel, met daarbij de lancering van een belangrijk investeringsplan voor meerdere jaren ten voordele van zeer snelle vaste en mobiele netwerken in Wallonië en Brussel', luidt het. 'Het zou een gezonde structurele concurrentie creëren tussen drie convergente spelers op de Belgische markt en dat in het voordeel van de consument.'

Brief

Die boodschap staat ook in de brief die Michaël Trabbia, de CEO van Orange Belgium, en Gervais Pellissier, de zonedirecteur Europa van de Franse telecomreus, aan Nethys-CEO Stéphane Moreau en voorzitter Pierre Meyers heeft gestuurd.

'De troeven van onze beide groepen, hun ambities in Wallonië en hun complementariteit bieden een unieke opportuniteit om onze krachten te bundelen en een belangrijke speler in het zuiden van het land te doen ontstaan’, staat in het schrijven. Als de interesse wederzijds is, zegt Orange Belgium met 'een becijferd aanbod' te zullen komen dat de goedkeuring heeft van de moedergroep.

Met de opmerkelijke brief is het in elk geval duidelijk dat ook Orange Belgium een rol wil spelen in de mogelijke herverkaveling van het telecomlandschap in Franstalig België.