Orange Belgium geeft mobiele klanten meer data

De prijsbreker in telecomland hernieuwt zijn mobiele tariefplannen. De dierenformules gaan de deur uit en worden vervangen door GO-abonnementen.

Wie maandag naar een Orange Belgium-winkel trekt, staat voor een gesloten deur. De telecomoperator leidt haar winkelpersoneel op over de gloednieuwe mobiele abonnementen en het nieuwe platform voor bestellingen.

In de felle strijd met Proximus, Telenet en VOO voegt Orange andermaal meer data toe aan zijn mobiele pakketten. Tegelijk worden de dierenformules (van kolibrie tot arend) vervangen en gehalveerd door de nieuwe GO-abonnementen. Orange Belgium volgt daarmee het voorbeeld van zijn Franse moedergroep Orange , die actief is in ruim 30 landen in Europa, Afrika en het Midden-Oosten en de make-over al in andere landen deed.

Topman Michaël Trabbia benadrukt dat klanten niet verplicht zijn de overstap te maken, al lijkt het door de betere voorwaarden evident dat ze dat wel doen. Het nieuwe GO Plus biedt voor dezelfde 20 euro per maand 5 gigabyte mobiele data in plaats van 4 gigabyte bij de Koala. Met GO Unlimited surft de klant voor 30 gigabyte tegen maximale snelheid, tegen 20 gigabyte bij de oude Arend-formule.