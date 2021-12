Orange Belgium heeft akkoord rond VOO op zak

Die gesprekken zijn op kerstavond uitgemond in een definitieve overeenkomst. In een transactie die op 1,8 miljard euro wordt gewaardeerd, neemt Orange Belgium 75 procent min een aandeel over van Nethys. Op die manier behoudt Nethys een blokkeringsminderheid en zit het nog altijd mee aan de tafel als de toekomstige strategie van VOO moet worden uitgestippeld.

Orange Belgium biedt Nethys ook de mogelijkheid om zijn belang in VOO om te zetten in aandelen Orange Belgium, klinkt het nog in een persbericht. De integratie tussen de twee bedrijven moet de ontwikkeling van VOO en Orange Belgium veiligstellen, is de boodschap.