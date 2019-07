Orange Belgium komt met kabelknipabonnement

Met het abonnement krijgen gebruikers onbeperkt vast internet in combinatie met een mobiel abonnement naar keuze vanaf een prijs van 42 euro per maand. De duurste formule loopt op tot 64 euro per maand. De prijs is afhankelijk van hoeveel belminuten en data de gebruiker wenst.

'Deze aanbieding is vooral bedoeld voor kabelknippers (cord-cutters in het vakjargon), klanten die van hun tv-abonnement af willen. Steeds meer gebruikers kijken nog maar zelden of zelfs helemaal niet meer naar de klassieke televisie. In plaats daarvan bekijken ze hun programma's meestal online, met name via streamingdiensten zoals VRT NU, Auvio, Stievie, Netflix, YouTube, Amazon Prime Video, enz.' stelt de telecomgroep.