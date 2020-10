Orange Belgium opent nieuw front tegen duopolisten

Orange Belgium duikt met zijn 'breedband only' onder het aanbod van Proximus en Telenet - al bieden die twee wel hogere snelheden aan.

Orange Belgium lanceert - zoals begin deze maand aangekondigd - 'internet only'. Dat is een aanbod dat alleen bestaat uit breedbandinternet, zonder toevoeging van vaste telefonie, televisie en mobiele diensten.

Het onbeperkt surfen bij Orange kost 40 euro per maand. Proximus vraagt voor dezelfde dienst 10 euro meer. Bij het overheidsbedrijf ligt de uploadsnelheid wel vier keer hoger: 20 Mbps tegenover 5 Mbps bij Orange. De downloadsnelheid is bij beide 100 Mbps.

Bij Telenet kost onbeperkt surfen bijna 55 euro per maand. De downloadsnelheid is wel drie keer zo groot als bij Orange: 300 Mbps tegen 100 Mbps. Ook de uploadsnelheid is groter: 20 Mbps versus 5 Mbps.