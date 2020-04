Orange Belgium slikt hoger dividend weer in

Het zuiniger dividend komt er op vraag van de Franse grootaandeelhouder Orange, die zelf ook onder druk van de Franse regering in het dividend knipt.

De dividendverhoging die Orange Belgium bij de voorstelling van de jaarcijfers in februari beloofde, komt er niet. Dat laat de nummer drie van de Belgische telecom in een persbericht samen met de kwartaalcijfers weten. 'Gelet op de onzekerheden rond de covid-19 pandemie is het voorzichtig om de uitkering te verminderen', klinkt het.

Het dividend blijft uiteindelijk ongewijzigd op 50 cent, in plaats van de verhoging tot 60 cent. De verandering komt er op vraag van de Franse grootaandeelhouder, Orange. De Franse telecomreus had vorige week zelf aangekondigd het dividend te verlagen. Dit onder druk van de Franse overheid, die alle bedrijven die een beroep doet op staatssteun in eender welke vorm 'adviseert' niet te gul te zijn voor de aandeelhouders.

Orange Belgium ondervindt ook operationeel een impact van de coronacrisis. De lockdown startte in België op 18 maart en sloot ook alle winkels van de operator, luttele dagen nadat de would-be prijzenbreker op 9 maart met nieuwe scherp geprijsde formules mobiele datavreters van marktleiders Proximus en Telenet probeerde weg te kapen.

EBIT-TAAL Orange Belgium introduceerde vorig jaar het mondvol 'EBITDAaL'. Het gaat nog altijd om de winst vóór rentelasten, belastingen en afschrijvingen (ebitda). Maar wel ná leasekosten. Dat is een gevolg van een nieuwe boekhoudregel (IFRS16), die bedrijven verplicht hun leaseschulden op de balans te nemen. Een neveneffect van die nieuwe boekhoudregel is dat de ebitda minder dan ooit een goede graadmeter is van de cashgeneratie van een bedrijf, omdat die geen rekening houdt met de rentelasten verbonden aan de operationele kosten. Dat lost Orange Belgium op met de toevoeging 'aL'.

Gevolg: slechts 9.000 nieuwe mobiele klanten, tegenover meer dan 30.000 in zowel het derde als vierde kwartaal van 2019. De belangrijkste commerciële groeimotor blijft dus LOVE, het scherp geprijsde televisieaanbod van Orange Belgium. Orange Belgium strikte over het eerste kwartaal 21.000 nieuwe klanten. Dat is slechts iets minder dan de 25.000 in het vierde kwartaal, wat een record was sinds de lancering van het aanbod in 2016.

Als gevolg van de lockdown zet Orange Belgium de eerdere jaarprognose (een brutobedrijfswinst tussen 310 en 330 miljoen euro, tegenover 300 miljoen over 2019) tussen haakjes, in juli komt er samen met de cijfers over het tweede kwartaal een update.

Volgens CEO Michael Trabbia zal covid-19 een 'gematigd negatieve impact' op de omzet hebben, en een kleinere impact op de winst. In de winkels worden immers vooral mobieltjes verkocht en daar haalt de operator een veel kleinere winstmarge op dan op de telecomdiensten.

Over het eerste kwartaal steeg de omzet in lijn met de analistenconsensus 2 procent naar 333,9 miljoen euro. De brutobedrijfswinst, in de variant van Orange Belgium 'EBITDAaL' (zie inzet), stijgt dankzij kostenbesparingen 8 procent naar 62,2 miljoen euro, iets minder dan de 64 miljoen die analisten verwachtten.