Orange Belgium slikt hoger dividend weer in

De eerder door Orange Belgium beloofde dividendverhoging komt er niet. Dat gebeurt op vraag van de Franse grootaandeelhouder Orange, die zelf ook onder druk van de Franse regering in het dividend knipt.

De dividendverhoging die Orange Belgium bij de voorstelling van de jaarcijfers in februari beloofde, komt er niet. Dat liet het nummer drie van de Belgische telecomwereld donderdag samen met de kwartaalcijfers weten. 'Gelet op de onzekerheden rond de Covid-19-pandemie is het voorzichtig de uitkering te verminderen', klinkt het.

Orange Belgium keert per aandeel 50 cent dividend uit, in plaats van de geplande 60 cent.

Het dividend blijft ongewijzigd op 50 cent, in plaats van de verhoging tot 60 cent. Orange Belgium keert zo maar 30 miljoen euro in plaats van de geplande 36 miljoen euro.

De verandering komt er op vraag van de Franse grootaandeelhouder Orange. De Franse telecomreus had vorige week onder druk van de Franse overheid zelf aangekondigd het dividend te verlagen.

Televisie grootste trekker

Gevolg: slechts 9.000 nieuwe mobiele klanten, tegenover meer dan 30.000 in zowel het derde als het vierde kwartaal van 2019. De belangrijkste commerciële groeimotor blijft LOVE, het scherp geprijsde televisieaanbod van Orange Belgium. Dat leverde in het eerste kwartaal 21.000 nieuwe klanten op.

Als gevolg van de lockdown zet Orange Belgium de eerdere jaarprognose (een brutobedrijfswinst tussen 310 en 330 miljoen euro, tegenover 300 miljoen over 2019) tussen haakjes. In juli komt er een update.

Volgens CEO Michaël Trabbia zal Covid-19 een 'gematigd negatieve impact' op de omzet hebben, en een kleinere impact op de winst. In de winkels worden vooral mobieltjes met een kleine winstmarge verkocht.

Over het eerste kwartaal steeg de omzet in lijn met de analistenconsensus 2 procent naar 333,9 miljoen euro. De brutobedrijfswinst, in de variant van Orange Belgium 'EBITDAaL', stijgt 8 procent naar 62,2 miljoen euro.