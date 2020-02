Orange Belgium strikt recordaantal televisieklanten

De sterke groei van het televisieaanbod LOVE moet ook in 2020 de groei van de nummer drie van de Belgische telecom schragen.

Orange Belgium had op de beurs een moeilijk jaarbegin, maar mogelijk biedt het kwartaalrapport soelaas. De dienstenomzet van de would-be prijzenbreker op de Belgische telecommarkt - dus exclusief hardware zoals de doorverkoop van mobieltjes - steeg een stevige 6,5 procent naar 222,8 miljoen euro. Dat is beter dan de 219 miljoen waar analisten op rekenden.

De belangrijkste groeimotor is het scherp geprijsde televisieaanbod van Orange Belgium, LOVE. Orange Belgium strikte over het vierde kwartaal 25.000 nieuwe klanten, een record sinds de lancering in 2016. De teller staat nu op 258.000, 43 procent meer dan een jaar eerder.

EBIT-TAAL Orange Belgium introduceerde vorig jaar het mondvol 'EBITDAaL'. Het gaat nog altijd om de winst vóór rentelasten, belastingen en afschrijvingen (ebitda). Maar wel ná leasekosten. Dat is een gevolg van een nieuwe boekhoudregel (IFRS16), die bedrijven verplicht hun leaseschulden op de balans te nemen. Een neveneffect van die nieuwe boekhoudregel is dat de ebitda minder dan ooit een goede graadmeter is van de cashgeneratie van een bedrijf, omdat die geen rekening houdt met de rentelasten verbonden aan de operationele kosten. Dat lost Orange Belgium op met de toevoeging 'aL'.

De telecomoperator meldt dat zijn kabelaanbod voor het derde kwartaal op rij een positieve operationele winst draaide. Dit ondanks de tot nader order vrij dure 'huurtarieven' die Orange Belgium als 'virtuele' operator voor het kabelnetwerk van Telenet moet betalen.

De telecomwaakhond BIPT kondigde in de zomer van 2019 aan vanaf later dit jaar fors lagere huurtarieven af te dwingen, wat would-be prijzenbrekers beter moet wapenen om de jacht in te zetten op de dure 'bundels' van marktleiders Proximus en Telenet.

De brutobedrijfswinst (het mondvol EBITDAaL, zie inzet) gaat 6 procent hoger naar 79,6 miljoen euro. Ook die is beter dan verwacht: analisten verwachtten een beperkte stijging, tot 78,4 miljoen euro. Dit ondanks enkele extra kosten, zoals de rechten voor het merk 'Orange' die Brussel sinds vorige lente aan het Parijse moederbedrijf moet storten.

Netto stijgt de winst van 32,4 naar 34 miljoen euro of 0,57 euro per aandeel. De telecomoperator verhoogt het dividend van 50 naar 60 cent en keert dus meer dan de integrale nettowinst uit aan de aandeelhouders. Voor de verwennerij verwijst het bedrijf in de toelichting naar de 'vooruitzichten op middellange termijn'.