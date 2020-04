Orange Belgium-topman: 'Telenet en Proximus bereiden al prijsstijging voor'

Orange Belgium-topman Michaël Trabbia reageert terneergeslagen op het nieuwe ontwerpbesluit over de groothandelstarieven voor de toegang tot de kabel. 'Het wordt heel moeilijk onze prijzen niet te verhogen. Telenet en Proximus kunnen feestvieren.'

'Ik ben triest. Dit is een zware klap', zegt Trabbia bij het begin van de conferencecall over het nieuwe ontwerpbesluit van de telecomregulator.

De voorgestelde groothandelstarieven liggen een pak hoger dan in het vorige ontwerp. Die tarieven bepalen de huur die een operator als Orange betaalt aan de kabelaars Telenet en VOO om op hun netwerk internet en digitale televisie aan te bieden.

KBC Securities-analist Ruben Devos berekende dat de huurprijs van het trage breedband (100 Mbps) tot een vijfde hoger komt te liggen, goed voor meerkosten van 2 euro per lijn. Bij het snellere breedband (200 Mbps) komt het tarief liefst 10 tot 20 euro hoger te liggen.

Prullenmand

Dit is een trieste dag voor de Belgische consument. Michaël Trabbia Orange Belgium-topman

Daardoor mogen alle marketingplannen van Orange Belgium in de prullenmand. 'We planden breedband-only te lanceren. Dat zal niet meer tegen dezelfde prijs kunnen', zegt Trabbia. 'En ik kan niet meer garanderen dat we vanaf 2021 onze prijzen stabiel kunnen houden, zoals we de voorbije vier jaar hebben gedaan. In tegenstelling tot Telenet en Proximus , die jaarlijks hun prijzen optrekken.'

Volgens de topman zullen de twee duopolisten in feeststemming zijn. 'Ze bereiden al hun volgende prijsstijging voor, want onze positie wordt verzwakt. We kunnen niet meer vechten zoals we de voorbije jaren hebben gedaan. Het is een zware klap voor de concurrentie, een trieste dag voor de Belgische consument.'

Het is nu maximaal 30 dagen wachten op het finale oordeel van Europa. Trabbia vraagt de Europese Commissie de berekeningswijze van de tarieven onder de loep te nemen. 'De kabeloperatoren mogen plots virtuele kosten inbrengen in het kostenmodel dat al rekening houdt met de ontwikkeling en het onderhoud van hun netwerken. Het is alsof de kabeloperatoren na 25 jaar hun netwerken weer vanaf scratch moeten opbouwen.'

Glasvezel