Orange Belgium voorspelt winstgroei in 2019

Het aandeel van Orange Belgium was sinds de stevige derdekwartaalcijfers in oktober met zo'n 20 procent gestegen en de nummer drie van de Belgische telecom stelt ook over het vierde kwartaal niet teleur.

Bundel

Beter dan verwacht

De sterke commerciële prestatie in die twee speerpunten vertaalt zich in iets beter dan verwachte jaarresultaten: de omzet steeg met een kleine 3 procent tot 1,28 miljard euro, de brutobedrijfswinst (ebitda) zakte met 3 procent naar 286,1 miljoen euro.

Netwerk

Let wel: zoals bij alle telecomoperatoren (zie ook: Telenet) gaapt er een grote kloof tussen het brutobedrijfsresultaat en het nettoresultaat, als gevolg van de hoge investeringen in een performant netwerk. Bij Orange Belgium zakt de nettowinst 17 procent naar 32,4 miljoen euro of 0,54 euro per aandeel.