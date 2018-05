Orange Belgium wil kabel helpen doorknippen

De operator Orange Belgium is van plan om breedbandtoegang apart te verkopen wanneer de regulator dat toelaat. Zo speelt het bedrijf in op de groeiende groep 'kabelknippers', consumenten die niet extra willen betalen voor een tv-of telefonie-abonnement.

Topman Michaël Trabbia van Orange Belgium reageert op de publicatie vorige week van de beslissingen die de telecomregulator BIPT wil nemen om voor meer concurrentie te zorgen. Dat dossier ligt nu bij de Europese Commissie, die er nog op kan reageren.

De topman van Orange Belgium loopt in een gesprek met Le Soir al vooruit op één van de nieuwigheden: de regulator wil het voor alternatieve spelers zoals Orange mogelijk maken om een ‘stand alone’ internetaanbod te verkopen, dat geen deel uitmaakt van een ‘bundel’ of 'pack' met daarin ook telefonie en/of televisie.

Met zo’n product hoopt Trabbia vooral jongeren te bereiken die genoeg hebben aan een internetaansluiting en die bijvoorbeeld tv kijken via een online dienst zoals Netflix. Maar ook mensen met een tweede verblijf zouden interesse hebben. ‘Vandaag hebben die consumenten geen keuze omdat een ‘internet only’ product bijna even duur is als een pack’, zegt hij.

Uit een vergelijking door de redactie blijkt duidelijk dat het momenteel niet loont om aparte telecomdiensten bij andere providers af te nemen.

Steeds meer mensen willen af van een duur abonnement waarbij ze verplicht worden om naast internet allerlei andere diensten af te nemen. Ze staan bekend als 'cord cutters' of 'kabelknippers' omdat ze de aloude tv-kabel vervangen door streaming video en audio via het internet. Volgens onze interne studies zou één op drie Belgen interesse hebben in een stand alone product, zegt Trabbia.

Trabbia belooft dat de prijs van het internetproduct ‘significant lager’ zal zijn dan die van een pack met internet en televisie.