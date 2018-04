Orange Belgium wint 19.000 LOVE-klanten

Orange Belgium is er in het eerste kwartaal in geslaagd netto 19.000 nieuwe klanten te winnen voor zijn LOVE-aanbod, de bundel met internet, televisie en mobiel.

Daarmee telt de telecomspeler nu 122.000 'convergente klanten' en is het goed op weg om de door analisten verwachte aangroei met 70.000 tot 100.000 nieuwe klanten in 2018 waar te maken.

Ook het zuiver mobiele aanbod was in trek: 14.000 nieuwe klanten kozen in het eerste kwartaal voor Orange Belgium.

De financiële resultaten lijken op het eerste gezicht behoorlijk. De omzet steeg licht (met 0,9 procent) tot 306,6 miljoen euro. De aangepaste brutobedrijfswinst (ebitda) daalde evenwel van 68,5 tot 60,6 miljoen euro: de hogere omzet uit retaildiensten werd tenietgedaan door de verwachte lagere mvno-inkomsten en de impact van de Europese roamingverordening.

Vertrek Telenet

De daling van de mvno-inkomsten - inkomsten uit het netwerkgebruik door een andere speler - heeft alles te maken met Telenet. Dat maakt niet langer gebruik van het mobiele netwerk van Orange Belgium aangezien het door de overname van Base nu een eigen mobiel netwerk heeft.

Orange Belgium bevestigt de verwachtingen voor het hele jaar: een lichte omzetgroei en een aangepaste ebitda tussen 275 en 295 miljoen euro. Dat is 5 miljoen euro lager dan een eerdere prognose (280-300 miljoen), wat een boekhoudkundige reden heeft: Orange Belgium past voortaan de boekhoudnorm IFRS 15 toe.