Orange Belgium zet door met 'breedband only'...

Orange Belgium-topman Xavier Pichon duwt de aparte breedbandtoegang door. Dat is een van de diensten die het marktaandeel van de prijsbreker ruim moeten verdubbelen tot 25 procent.

Nieuwe bazen, nieuw wetten. Maar niet alles verandert bij Orange Belgium nu Xavier Pichon (53) sinds 1 september de touwtjes in handen heeft.

De nieuwe CEO duwt het plan door van zijn voorganger Michaël Trabbia - die technologie- en innovatiebaas werd van de Franse moedergroep Orange - om Telenet en Proximus aan te vallen met een aanbod van enkel breedbandinternet. Die dienst leek op de helling te staan nadat de door de telecomwaakhond BIPT bepaalde huur die Orange Belgium aan Telenet moet betalen om zijn internet door te verkopen hoger uitviel dan verwacht.

'Er is vraag naar, dus moeten we er voor gaan.' Met die woorden schept Pichon duidelijkheid in zijn eerste gesprek met de schrijvende pers. De consument zal vermoedelijk nog dit jaar de dienst kunnen afnemen zonder dat die gebundeld wordt met telefonie en/of televisie.

De Fransman speelt zo in op de uit de Verenigde Staten overgevlogen trend van 'kabelknippen', het opzeggen van het televisieabonnement ten voordele van online kijken (streamen) van programma's, series en films. Ook de rivalen Telenet en Proximus bieden breedband apart aan, zij het tegen een prijs waar Orange Belgium flink onder wil duiken.

Breedband only is een van de diensten waarmee Pichon Orange Belgium wil doen groeien. 'Ons marktaandeel bedraagt 10 procent. We mikken de komende jaren op 25 procent.' Het klantenverloop ('churn') moet omlaag en het aanbod wordt - net als Telenet en Proximus doen - afgestemd op segmenten als gezinnen, jongeren en bedrijven. 'We hebben een sterk merk waarvan het volledige potentieel nog niet is aangeboord.'

We hebben een sterk merk waarvan het volledige potentieel nog niet is aangeboord. Xavier Pichon Topman Orange België

Pichon begon zijn carrière bij de bouwreus Bouygues, maar is vooral een Orange-veteraan. Hij ging in 1998 aan de slag bij de Franse telecomreus en werkte zich in 20 jaar op tot de nummer twee voor financiën en strategie. De voorbije twee jaar nam hij een zijsprong naar de Boston Consulting Group in Sydney.

Sleutelmoment

De zomerse temperaturen van Down Under mist de vader van vijf kinderen, maar Pichon loopt niettemin warm voor de 'hot issues' in de Belgische telecomsector. 'De markt kent een sleutelmoment waarin belangrijke beslissingen genomen moeten worden.'

5G, de technologie voor supersnel mobiel internet, staat daarbij met stip op een. Nu de gewesten en de federale overheid de strijdbijl hebben begraven over de verdeling van de inkomsten van de veiling - die zo'n 700 miljoen euro kan opbrengen - houdt niets de nieuwe federale regering nog tegen om de licenties snel te veilen. Pichon verwacht de veiling midden volgend jaar.

Rechtszaak

Al kan een rechtszaak roet in het eten gooien. Enkele organisaties en particulieren hebben beroep aangetekend tegen de voorlopige 5G-licenties, omdat de technologie volgens hen een negatieve impact heeft op de gezondheid en het milieu. Ook de emissienormen in Brussel en Wallonië moeten nog worden aangepakt om 5G te kunnen uitrollen.

Orange Belgium en de andere operatoren testen met de tijdelijke licenties het potentieel van de nieuwste generatie mobiel internet. Orange doet dat in de Antwerpse haven, waar een project loopt met sleepboten van het Havenbedrijf en een ander bij de chemiereus BASF. Meer details daarover volgen later deze maand.