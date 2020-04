Orange dreigt hoge factuur te krijgen voor kabeltoegang

De Belgische telecomsector krijgt een kleine aardschok te verwerken na de publicatie van een ontwerpbesluit over nieuwe groothandelstarieven voor de toegang tot de kabel. Dat is de vergoeding die een operator moet betalen aan een kabeloperator om op het kabelnetwerk diensten aan te bieden.

Het ontwerpbesluit werd dinsdagavond gepubliceerd door de CRC, het overlegorgaan van de telecom- en mediaregulatoren in ons land (het federale BIPT, de Vlaamse VRM, de Franstalige CSA en de Medienrat voor de Duitstalige gemeenschap). Het werd opgesteld na negen maanden van openbare consultaties en gaat nu naar de Europese Commissie die er een finaal oordeel moet over geven.

Tot verrassing van velen vallen de tarieven hoger uit dan in eerdere ontwerpbesluiten. De belangrijkste reden is dat nu meer rekening wordt gehouden met de kostprijs voor het aanleggen van een kabelnetwerk. Die kosten worden doorgerekend in het finale groothandelstarief.

Niet van nul begonnen

De operator zegt dat de hogere tarieven mogelijk gevolgen kunnen hebben voor zijn productaanbod. ‘Op onze Love-bundels maken we nog verlies. We gaan die niet blijven aanbieden als we er permanent verlies op boeken. Het is ook de vraag of een zuiver ‘internet only’ product nog mogelijk is met deze tarieven’, waarschuwt ze.