Orange dwingt Telenet tot tegenzet rond VOO

Een deal tussen het voormalige Mobistar en de Waalse telecomspeler zou de jaren oude plannen van de Mechelaars ten zuiden van de taalgrens doorkruisen.

De mobiele operator Orange Belgium (het voormalige Mobistar) zoekt via een brief formeel toenadering tot Nethys, de Luikse groep die de telecomspeler VOO controleert.

Orange polst in de brief bij de Luikse intercommunale of er interesse is om het mobiele aanbod van Orange en het tv-kabelaanbod van VOO dichter bij elkaar te brengen. Het samengaan van die activiteiten zou een 'Waals Telenet' creëren.

VOO wordt echter ook het hof gemaakt door Telenet. Zowel Nethys als Telenet weigert commentaar op het dossier.

Wie trekt aan het langste eind? Een overzicht van de mogelijke scenario's:

Waarom toont Orange Belgium interesse in Nethys/VOO?

Orange Belgium moet concurreren tegen twee reuzen: Proximus en Telenet. En die concurrentie is moordend. Een samengaan met VOO zou voor Orange Belgium een manier zijn om zich te versterken in die concurrentiestrijd. Enkele cijfers, ter illustratie.

Orange Belgium sloot 2017 af met 103.000 televisieklanten. Daarmee slaagde CEO Michaël Trabbia erin om de beloofde 100.000 tv-klanten binnen te halen, met een groei van 69.000 televisieaansluitingen. Maar het blijft klein bier vergeleken met de ruim 1,5 en 2 miljoen tv-klanten van respectievelijk Telenet en Proximus.

Orange ambieert als uitdager van het duopolie Telenet/Proximus tegen 2020 een marktaandeel van 10 procent. Dit jaar wil Trabbia zijn marktaandeel van 3 procent optrekken tot 4 à 5 procent. De analisten verwachten een aanwas van 70.000 tot 100.000 klanten.

Orange moet ook de gevolgen verwerken van de mokerslag die het van Telenet kreeg. De Mechelse telecomgroep hevelde vorig jaar bijna 3 miljoen mobiele klanten over van het Orange-netwerk naar het eigen BASE-netwerk. Daardoor ziet Orange de huur wegvallen, wat dit jaar 30 miljoen euro aan brutobedrijfswinst (ebitda) kost.

Anderzijds boekt Orange verlies op de televisie- en internetbundel die het aanbiedt via het netwerk van Telenet. Vorig jaar vrat de zogenaamde Love-bundel (tv plus internet) 18,5 miljoen euro ebitda op. Dat is het gevolg van een veel te hoge huurprijs voor het gebruik van het netwerk, vindt Trabbia, te hoog om te concurreren met Telenet en Proximus. Hij klaagde daar al over bij het BIPT, de telecomwaakhond.

Hoe zal Telenet reageren?

Telenet heeft altijd al interesse gehad voor het zuiden van het land (zie hieronder). Via de overname van BASE werd het op telecomvlak in heel België actief. Een uitbreiding als 'convergentiespeler' (vast + mobiel + televisie) naar de rest van het land stond dus in de sterren geschreven.

Eind 2016 zette Telenet op dat vlak een grote stap met de overname van SFR BeLux van de Franse telecomgroep Altice voor 400 miljoen euro. Daarmee werd de Vlaamse kabelaar de grootste in Brussel en zette hij zijn eerste stappen in Wallonië op het vaste net voor diensten aan particuliere klanten.

Een samengaan met VOO zou strategisch logisch zijn voor de Mechelaars. Op die manier zouden ze een volwaardige nationale concurrent worden voor Proximus.

En Proximus?

Telenet en Orange zijn allebei kandidaat om hun activiteiten uit te breiden in Wallonië. Proximus daarentegen komt niet in aanmerking. Het telecombedrijf staat al te sterk in het zuiden van het land: zeven op de tien gezinnen surfen er via de voormalige monopolist, tegen drie op de tien in Vlaanderen, waar Telenet de plak zwaait.

Credit Suisse: VOO is 1,5 miljard waard

De analisten van Credit Suisse tekenen in een rapport een mogelijke overname van VOO door Telenet uit.

Hun overnamescenario houdt rekening met een prijskaartje van 1,56 miljard euro of 11 keer de ebitda van VOO. Een deal zou de schuldgraad van Telenet tijdelijk tot 4,7 keer de ebitda doen stijgen. Een jaar na de transactie zou die ratio dalen tot 4,2 keer.

De fusiegroep zou – in het Credit Suisse-scenario - in 2019 goed zijn voor een totale omzet van 3,1 miljard euro en een ebitda van 1,57 miljard. De synergieën zouden 90 miljoen euro per jaar kunnen bedragen.

Volgens Credit Suisse zou een overname van VOO de winst per aandeel van de Mechelse groep vanaf jaar drie met 11 procent omhoogtillen. 'Als Telenet met VOO zou fuseren, wijst ons waarderingsmodel - zelfs rekening houdend met bescheiden synergievoordelen - op een stijging van de vrije kasstroom per aandeel met 16 procent tegen 2022', stellen de huisanalisten nog.

Een project uit de oude doos

Het is lang niet de eerste keer dat er sprake is van een mogelijk samengaan van Orange en de Waalse kabelbedrijven. Het voormalige Mobistar was in 2006 zelfs formeel kandidaat om in het kapitaal van acht Waalse kabelaars te stappen die de handen in elkaar sloegen en een partner zochten. Ook Telenet, dat eveneens al langer lonkt naar het zuiden van het land en al samenwerkt met de collega’s daar, en Proximus (toen nog Belgacom) dienden destijds een bod in.

Maar uiteindelijk kozen de kabelbedrijven voor een interne, Waalse oplossing door hun lot te verbinden aan ALE (nu Nethys) en Brutélé.

Staat de Waalse kabel überhaupt te koop?

Het is echter zeer de vraag of de kabelsector in het zuiden van het land openstaat voor een externe partner. Nethys en zijn topman Stéphane Moreau zijn door enkele schandalen wel aangeschoten wild, maar ze houden tot nader order vast aan de macht.

Als de sector toch voor een huwelijk gaat, maakt Orange Belgium een goede kans. De Waalse kabelsector heeft altijd meer voeling gehad met het Franse Orange dan met het Amerikaans-Vlaamse Telenet (wat VOO er niet van weerhield om met Telenet in zee te gaan voor zijn mobiel aanbod). Niettemin zal Telenet bij een formele procedure er alles aan doen om een voet tussen de deur te krijgen.

Het politieke aspect moet ook niet onderschat worden, want VOO is een politiek geladen dossier. Het PS-bestuur van moeder Nethys is een verkoop aan het Vlaams-Amerikaanse Telenet niet genegen. De zet van Orange Belgium kan de kaarten dooreenschudden, maar het is hoogstwaarschijnlijk wachten tot na de verkiezingen van 2018 - en mogelijk van 2019 - voor schot in deze zaak komt.

Een verschuiving van de politieke verhoudingen kan de lokale overheden voor een exit doen kiezen bij VOO. Andere opties zijn een beursgang of de verhuur van het kabelnetwerk.