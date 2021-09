Orange en Telenet strijden met drie fondsen voor kabelaar VOO

De intercommunale Nethys hoopt minstens 700 miljoen euro binnen te rijven via de verkoop van een belang in de kabelaar VOO.

Er zijn nog vijf kandidaten voor de overname van de Waalse kabelaar VOO. Onder hen: het investeringsfonds Warburg Pincus en de telecomgroepen Orange en Telenet. Verkoper Nethys hoopt 700 miljoen tot 1 miljard euro uit de verkoop te puren.

De intercommunale Nethys lanceerde de verkoop van VOO in het voorjaar. Ze publiceerde toen een 'verzoek tot bekendmaking interesse' in de pers. In de zomervakantie werd een eerste selectie doorgevoerd.

Volgens onze informatie blijven er vijf kandidaten over: het investeringsfonds Warburg Pincus en de telecomgroepen Orange Belgium en Telenet . De andere twee zijn eveneens investeringsfondsen.

De geïnteresseerd kandidaten hebben de keuze tussen twee overnameformules: 50 procent plus één aandeel kopen of 75 procent min één aandeel. Ze kunnen voor een van beide formules of voor beide een voorstel indienen. Op basis van de financiële resultaten van VOO over 2020 rekent Nethys op een waardering van zo'n 1,4 miljard euro voor de kabelaar. Lees: een overnemer moet 700 miljoen à 1 miljard euro op tafel leggen om de buit binnen te halen.

Nethys zou begin oktober een keuze maken en exclusieve onderhandelingen beginnen met een van die vijf kandidaten. 'Project Violet' - de codenaam voor de operatie - moet voor het einde van het jaar beklonken zijn.

Voor Telenet is een overname van VOO een uitgelezen kans om ook met internet en televisie nationaal actief te worden, nadat het met de overname van BASE al met mobiele telefonie de taalgrens was overgestoken.

Wie er niet meer bij is, is het investeringsfonds Providence. Die kende het dossier maar al te goed. In 2019 werd de Waalse kabelaar al eens verkocht aan de Amerikaanse investeringsgroep, maar die deal werd ongedaan gemaakt.

Ook nadat de transactie met Providence was heronderhandeld, kwam het niet tot een verkoop. Orange Belgium, dat ook geïnteresseerd was in VOO, was naar de rechter gestapt om de 'ontransparante en discriminerende procedure' aan te klagen. De kortgedingrechter volgde die redenering en schortte de verkoop op, waarna een nieuw verkoopproces in gang moest worden gezet.

Opbrengst

In Wallonië rijzen er al vragen over de bestemming van het geld dat de VOO-deal zal opbrengen. De partijen van de Waalse regering (MR-Ecolo-PS) beginnen zich al te roeren.