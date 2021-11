Orange verslaat Telenet in slag om VOO

De telecomgroep Orange komt als winnaar uit de race voor de overname van een meerderheidsbelang in VOO. Telenet bij in het zand. Hoe groot het belang van Orange wordt en hoeveel het betaalt, is nog niet bekend.

Orange haalde het van zijn Vlaams-Amerikaanse concurrent Telenet. De telecomgroep gaat exclusieve onderhandelingen opstarten met de Waalse intercommunale Nethys, de eigenaar van VOO. Dat wordt bevestigd aan onze redactie.

Nethys lanceerde de verkoop van VOO in het voorjaar. In september bleek al dat er vijf kandidaten overbleven: drie investeringsfondsen (waaronder Warburg Pincus), Orange Belgium en Telenet.

Op basis van de financiële resultaten van VOO over 2020 rekent eigenaar Nethys op een waardering van zo'n 1,4 miljard euro voor de kabelaar. Lees: een overnemer moet 700 miljoen à 1 miljard euro op tafel leggen om 50 procent (plus één aandeel) of 75 procent binnen te halen.

Voor Telenet was een overname van VOO een uitgelezen kans om ook met internet en televisie nationaal actief te worden, nadat het met de overname van BASE al met mobiele telefonie de taalgrens was overgestoken.

De Mechelse groep bevestigt dat ze niet geselecteerd is door Nethys om exclusieve onderhandelingen te voeren voor de overname van een meerderheidsbelang in VOO. 'Telenet wilde een industrieel, toekomstbestendig telecomproject in Wallonië en Brussel opzetten. We betreuren de beslissing van Nethys, want een overname door Telenet zou voordelen hebben gebracht voor het algemene concurrentielandschap in België, het Waals en Brussels industrieel project en voor VOO als bedrijf', schrijft de telecomgroep.

Eerste poging

In 2019 werd de Waalse kabelaar al eens verkocht aan de Amerikaanse investeringsgroep Providence, maar die deal werd ongedaan gemaakt. Ook nadat de transactie met Providence was heronderhandeld, kwam het niet tot een verkoop.