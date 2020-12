Orange wil Orange Belgium met bod volledig inlijven

De Franse telecomspeler Orange meldt woensdagavond laat dat hij plannen heeft om zijn Belgische tak Orange Belgium volledig in te lijven. Hij overweegt Orange Belgium ook van de beurs te halen.

Het Franse Orange plant een bod op alle uitstaande aandelen van Orange Belgium die het nog niet in zijn bezit heeft, tegen 22 euro per aandeel. Dat maakt het bedrijf woensdagavond laat nog bekend. Het bod, dat volledig bestaat uit cash, is een premie van 35,6 procent tegenover de slotkoers van 16,22 euro woensdagavond. De Franse moedergroep bezat tot nu toe 52,9 procent van de aandelen van Orange Belgium.