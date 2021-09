Orange zet aanval op Mobile Vikings in met nieuw merk

De telecomoperator Orange Belgium krijgt er een broertje bij: hey!. Die prijsvechter moet de concurrentie met kleinere rivalen, zoals Mobile Vikings van Proximus, aangaan.

Hey! wil een uitsluitend mobiel aanbod tegen concurrentiële prijzen op de markt brengen. Het nieuwe merk is 100 procent digitaal, dus enkel online te koop en zonder fysieke klantendienst.

Volgens Xavier Pichon, de topman van Orange Belgium, verkiezen een pak Belgische klanten pakketten waarbij ze zowel telefoon, internet als televisie bij dezelfde operator afnemen. Maar volgens hem zijn er ook 'enkele honderdduizenden' klanten die op zoek zijn naar iets anders, met name een digitaal aanbod op een sterk netwerk.

Hey! zit net onder de prijzen van de concurrentie.

'Zeker sinds de coronapandemie zien we nieuwe gewoonten ontstaan en worden data nog belangrijker. Met dit merk willen we alle segmenten bedienen', zegt de topman. Hij verwijst naar de andere markten waar Orange actief is en waar al een b-merk werd gelanceerd. 'Met Orange richten we ons op families. Hey! is meer voor individuen', klinkt het.

Markt dooreenschudden

Het nieuwe merk biedt uitsluitend mobiele diensten aan, via het netwerk van Orange. Met zijn drie formules (1 GB data, 60 belminuten en 500 sms voor 7 euro per maand; 10 GB data, 200 belminuten en onbeperkte sms voor 15 euro en 40 GB data plus onbeperkt bellen en sms voor 25 euro per maand) zit hey! net onder de prijzen van de concurrentie. 'We willen met ons aanbod de markt door elkaar schudden', klinkt het.