Ouderwets telefoontje maakte comeback bij onze nieuwjaarswensen

Maar wat volgens Orange vooral opvalt, is de 'comeback' van het gewone bellen. Met bijna 3,3 miljoen gevoerde gesprekken, was er sprake van een stijging met meer dan 55 procent. 'Vermoedelijk komt dat omdat mensen in deze coronatijden in kleinere bubbels vieren en zo andere familieleden extra willen betrekken in de festiviteiten', aldus Orange.