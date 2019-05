Panasonic schort leveringen aan Huawei op

De maatregel is een gevolg van de beslissing van Washington om Huawei op een zwarte lijst te zetten, omdat het bedrijf zich in opdracht van Peking schuldig zou maken aan spionage. 'We hebben de levering aan Huawei en zijn 68 geaffilieerde bedrijven die onderworpen zijn aan een ban van de Amerikaanse regering, opgeschort', verklaarde woordvoerder Joe Flynn van Panasonic aan het persagentschap AFP.