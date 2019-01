Peeters: 'Mogelijk 1.900 ontslagen en 1.250 aanwervingen bij Proximus'

Vakbonden 'verbijsterd' over communicatie

'Dit is weinig respectvol', aldus vakbondsman Ben Coremans (ACV-Transcom). De vakbondsman diende het nieuws over de mogelijk 1.900 afvloeiingen via de pers te vernemen. Zelf was hij niet op de hoogte.

'Dit zijn we niet gewend. We hadden verwacht dat eerst de werknemers worden geïnformeerd, dan pas de politiek. Overleg moet gebeuren waar het moet gebeuren.'

Coremans heeft ook vragen bij het cijfer. 'Wat is dat, 1.900 afvloeiingen? Gaat het om naakte ontslagen, brugpensioen, natuurlijke afvloeiingen? Eén ding is zeker. Ze gaan ons tegenkomen.'