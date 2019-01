Personeel Proximus legt morgen het werk neer

'We gaan luisteren naar wat de directie wil', zegt ACV-secretaris Ben Coremans. 'We hoorden heel wat vage uitspraken, zoals dat de callcenters naar het buitenland worden verhuisd. We willen daarover duidelijkheid.'

Gedwongen ontslagen kunnen voor het ACV niet door de beugel. 'We vragen een hervormingsbudget in de plaats van een ontslagbudget. Proximus is al jaar en dag aan het hervormen. De uitspraak (van topvrouw Dominique Leroy, red.) dat het personeel de wil moet tonen om zich om te scholen, is erover', zegt Coremans.