Piramideverkopers worden operator op Proximus-netwerk

Proximus gaat zijn mobiele netwerk verhuren aan One Bill Global, een bedrijf dat diensten aan de man brengt via een netwerk van zelfstandige doorverkopers. De oprichters hebben een verleden bij het failliete Euphony.

Proximus kondigt in een persbericht aan dat het met One Bill Global een zogenaamde MVNO-overeenkomst heeft gesloten. Daarbij verhuurt het telecombedrijf zijn netwerk zodat de partner onder eigen naam een aanbod kan lanceren. Proximus heeft zo al verschillende overeenkomsten gesloten met kleine telecombedrijven.

One Bill Global is wel een speciaal geval. Het bedrijf ronselt mensen om als zelfstandig verkoper energiecontracten, zonnepanelen en nu dus ook abonnementen voor mobiele telefonie door te verkopen. Die verkopers - 'adviseurs' - kunnen op hun beurt meer inkomsten vergaren door zelf goed presterende verkopers aan te brengen. Je krijgt zo een piramide van doorverkopers. Ook het bekende merk van plastic potjes Tupperware werkt zo. Maar de marketingtechniek is omstreden, en onder bepaalde vormen zelfs bij wet verboden.