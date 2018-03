Populariteit smartphone doet verkoop op afbetaling stijgen

Slechts 9 procent van de aankopen gebeurt op afbetaling. Gemiddeld gaat het om een bedrag van 640 euro. Doorgaans zijn het huishoudtoestellen die op afbetaling worden gekocht, maar de verklaring van de stijging in 2017 is volgens prijsvergelijker TopCompare.be te zoeken bij de verschillende types telefoniepakketten die de operatoren aanbieden.

'Consumenten blijken vaak niet in staat de maandelijkse kosten van een lening in te schatte'", waarschuwt Wouter Vanderheere van TopCompare.be. 'Dat is vooral het geval wanneer het gaat om kleine bedragen die gemakkelijk terugbetaald kunnen worden, maar die ook het risico in zich dragen dat wie niet kan betalen in een schuldspiraal terechtkomt.'