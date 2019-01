Premier Michel roept Proximus-CEO Leroy op het matje

De eerste minister is niet opgezet met Leroys herstructureringsplan dat gisteren lekte. De topvrouw zet volgens de socialistische vakbond 2.000 banen op de helling.

Een van de grootste Belgische werkgevers plant een herstructurering waarbij volgens de vakbond ACOD 2.000 banen - een op de zes - op de helling staan. Dat werd gisteren duidelijk na een raad van bestuur bij Proximus , de telecomgroep die voor meer dan de helft in handen van de overheid is.

De raad van bestuur heeft besproken hoe Proximus zijn kosten verder kan optimaliseren. Proximus

Het telecombedrijf wilde in een reactie enkel kwijt dat werd besproken hoe de kosten verder kunnen worden geoptimaliseerd ‘om de efficiëntie te verbeteren in een steeds moeilijker marktomgeving’. In de interne communicatie liet Proximus-topvrouw Dominique Leroy één zin toevoegen: ‘In alle gevallen zal Proximus steeds de sociale dialoog respecteren en prioriteit geven.’

Bellens

De CEO wordt vandaag verwacht bij premier Charles Michel (MR) en minister van Telecom Philippe De Backer (Open VLD) om tekst en uitleg te geven. Het roept herinneringen op aan de gespannen relatie tussen Leroys voorganger, wijlen Didier Bellens, en toenmalig premier Elio Di Rupo (PS).

Terwijl de topvrouw, anders dan Bellens, de voorbije jaren uitblonk in het bewaren van sociale vrede en sympathie wekte met haar open en communicatieve stijl. Toch kwam ze meermaals in aanvaring met gewezen minister van Telecom Alexander De Croo (Open VLD) over prijsverhogingen en het openstellen van het glasvezelnetwerk.

Michel is niet opgezet met Leroys plannen voor een herstructurering. Hij is misnoegd dat hij pas gisteren in de loop van de dag over de op til zijnde herstructurering hoorde. Hij wil niet ‘voor voldongen feiten geplaatst worden, qua vorm noch qua inhoud’, luidde het.

Blamage

Het nieuws komt Michel slecht uit. Hij hamerde heel zijn beleidsperiode op het belang van ‘jobs, jobs, jobs’. Op een zucht van de verkiezingen in mei zou een grote ontslagronde bij Proximus zwaar gezichtsverlies betekenen.

Vooral omdat Leroy er de jongste maanden meermaals voor heeft gewaarschuwd dat de komst van een vierde mobiele operator een impact zou hebben op de werkgelegenheid van Proximus. Een extra concurrent aantrekken voor Proximus, Telenet en Orange Belgium is een idee van De Croo. Een vierde speler zou volgens hem de mobiele tarieven naar beneden halen en de consument ten goede komen.

Bij Proximus werken, inclusief ruim 3.000 statutairen en een 700-tal internationale medewerkers, ruim 13.000 mensen. Dat zijn er bijna 4.000 minder dan tien jaar geleden. De inkrimping gebeurde grotendeels door natuurlijke afvloeiingen en door oudere medewerkers geleidelijk met pensioen te sturen. Met het vrijgekomen budget wierf het telecombedrijf honderden nieuwe profielen aan, zoals cybersecurityspecialisten en softwareontwikkelaars.