Proximus-CEO: 'Enkel Macron snapt grote gevaar van Facebook & co'

Europa is naïef als ze grootverbruikers als Facebook niet mee laat betalen voor investeringen in het netwerk, zegt Proximus-CEO Dominique Leroy. 'Zo vloeit het geld van de Europese burgers weg naar de VS'.

De telecomgroep Proximus heeft er een goed jaar op zitten met meer klanten en een lichte stijging van omzet en winst. CEO Dominique Leroy zegt fier te zijn over het derde groei-jaar op rij.

Vooral de ICT-diensten aan de bedrijven scoorden beter dan verwacht.

Dominique Leroy: 'Bedrijfsklanten als ING, H&M en de Europese Commissie zien ons meer en meer als een partner voor hun digitale transformatie. Voorheen lag de focus op connectiviteit, vandaag begeleiden we ze ook in zaken die in het verlengde liggen daarvan: veiligheid en de integratie van infrastructuur, de cloud en toepassingen als Microsoft 365.'

'Zo is ICT ondertussen goed voor 38 procent van de omzet van de bedrijvenpoot. Dat is uitzonderlijk hoog als in vergelijking met andere Europese operatoren. Het is de reden waarom zij ook die weg inslaan, ze zien dat het werkt. Ze kopiëren ons recept dus. Zo weten we dat we goed bezig zijn.'

'Hetzelfde geldt voor Netflix. We waren bij de eerste om de streamingdienst via ons televisieplatform aan te bieden. Ik heb heb daar felle kritiek op gekregen, omdat ik zogezegd de grote vijand binnenhaalde. Vandaag integreert de hele sector Netflix en andere internetdiensten in zijn platform. Logisch, want de klant is vragende partij.'

U bevond zich vorig jaar meermaals in het oog van de storm. Naar aanleiding van prijsstijgingen, een tv-panne en de huur van een aftandse vaste telefoon. Blij dat 2017 afgesloten is?

Leroy: 'Ik vond het helemaal geen negatief jaar. Zeker niet omdat we onze marktaandelen hebben opgekrikt, en dat is toch m'n eerste motivatie. We hebben ook overnames (TeleSign, Unbrace, Davinsi Labs) gedaan, meer content binnengehaald (Studio100, BeTV (HBO, Canal+), voetbal en wielrennen) en de kwaliteit van ons netwerk verbeterd.'

'In al die domeinen hebben we heel veel geïnvesteerd. In onze administratieve diensten niet. Dat gaan we dit jaar wel doen. Want voor het eerst in vier jaar is het aantal klachten van klanten gestegen. We gaan ons beter organiseren en de factuur van de klant verbeteren. Zodat een klant zijn probleem niet langer twee, drie keer moet uitleggen, of hij nu een winkel binnenstapt, belt of mailt.'

U botst regelmatig met Alexander De Croo. Kan u nog door één deur met de minister van Digitale Agenda?

Leroy: 'Het klopt dat we niet altijd dezelfde mening delen. Ik verdedig nu eenmaal Proximus en zijn ruim 12.000 medewerkers. De Croo verdedigt dan weer de klant. Het is een botsing tussen een economische en politieke context.'

'Los daarvan komen we nog altijd goed overeen, we bellen elkaar regelmatig.'

U wil grootverbruikers zoals Facebook en Google mee laten investeren in de nodige upgrade van de netwerken. De Croo is tegen.

Leroy: 'In heel Europa is er geen politieke wil om dat op tafel te leggen. Enkel de Franse president Emmanuel Macron snapt het grote gevaar.'

'Facebook en co, die ongelooflijk rijk zijn, hebben gratis toegang tot globale netwerken en verdienen massa's geld met de consumentendata die ze op die manier vergaren. Op die manier vloeit het geld weg van Europa naar de VS en Azië. Hen een bijdrage vragen komt Europa en zijn burgers ten goede.'

Hoe ziet Proximus er binnen vijf jaar uit? En waar ziet u uzelf dan?

Leroy: 'Ik hoop dat de groep dan nog altijd groeit, en met Telindus nog altijd een Benelux-poot heeft. En er meer partnerschappen zijn als die met Vodafone (aankoop infrastructuur) en Netflix.'