Proximus-CEO Leroy: tekort aan digitale specialisten is grootste bedreiging

Topvrouw Dominique Leroy onderschreef de vrees van de Belgische technologiesector dat de scholen te weinig digitale profielen afleveren.

De algemene vergadering van Proximus begon klassiek met een vraag om de stembakjes te testen. Bijna alle aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders (98 procent) zien de Rode Duivels komende zomer in Rusland de WK-finale spelen.

Die hoge score haalden ook later alle agendapunten, waaronder de goedkeuring van het bruto dividend van 1,5 euro per aandeel en de herbenoeming van de onafhankelijke bestuurders Agnès Touraine (ex-Vivendi) en Catherine Vandenborre (Elia).

CEO Dominique Leroy blikte tevreden terug op een jaar waarin de binnenlandse omzet met 1,1 procent steeg en de brutobedrijfswinst met 1,5 procent toenam. En dat in een zwaar concurrentiële markt met naast de actieve rivalen Telenet en Orange Belgium ook zwaar internationaal geschut als Facebook, Amazon en Microsoft.

Rust

Leroy kreeg van een aandeelhouder lof voor hoe ze de voorbije jaren de rust terugbracht bij de telecomgroep, na de woelige periode onder haar voorganger-wijlen Didier Bellens. 'Maar waarom zoekt u toch geen groei en synergieën in het buitenland, bijvoorbeeld door samen te gaan met het Nederlandse KPN?', herhaalde dezelfde aandeelhouder zijn vraag van vorig jaar. Leroy antwoordde dat haar standpunt het voorbije jaar niet veranderd is. 'Misschien is het binnen drie jaar anders, maar op de korte termijn zie ik weinig synergieën met buitenlandse operatoren. Er valt meer waarde te rapen door te partneren zoals wij doen met Vodafone.'

Een andere aandeelhouder wou weten hoe de relatie met telecomminister Alexander De Croo is. Die laatste liet de voorbije maanden geen kans onbenut om de consument aan te moedigen om het ‘dure’ Proximus de rug toe te keren. Voorzitter Stefaan De Clerck reageerde dat het contact nog altijd 'correct' is. 'We begrijpen dat De Croo de consument verdedigt. In onze regelmatige contacten is de relatie correct en is er altijd debat.'

Privatisering?

Op een mogelijke privatisering van de telecomgroep wou De Clerck niet vooruitlopen. 'Dat zal de volgende federale regering beslissen. Tot eind 2019 zijn we dus gerust', zei de voorzitter. De Belgische staat heeft 53 procent van het Bel20-bedrijf in handen.

Dit jaar mikt Proximus op een stabiele binnenlandse omzet en een lichte groei van de brutobedrijfswinst. Zoals de voorbije jaren investeert het ongeveer 1 miljard euro in zijn netwerk teneinde dat klaar te stomen voor een toekomst met nog meer video en data.