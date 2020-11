Proximus: 'Na 2021 kunnen we snel vooruit met 5G'

Een 5G-mast van Proximus werd in april in brand gestoken.

Nu het politieke struikelblok van de baan lijkt, beweegt België richting de uitrol van 5G. Dat die zeker nog een jaar op zich laat wachten, is voor de telecomoperatoren Proximus en Telenet geen ramp. Ook Agoria reageert hoopvol.

Het duurt zeker nog een jaar voor de radiofrequenties van het supersnel mobiel internet 5G onder de hamer gaan. Dat zegt minister van Telecommunicatie Petra De Sutter (Groen) vrijdag in een interview met De Tijd. De politieke strijdbijl, die de spectrumveiling al ruim een jaar tegenhoudt, is begraven. Nu is het wachten op de praktische uitrol.

De telecomoperator Proximus reageert overwegend positief. 'Dat de juridische en praktische uitwerking nog tijd zou vragen, wisten we. Dat waren niet de grootste hindernissen voor de uitrol van een 5G-netwerk. De blokkerende factor was altijd de politiek', zegt woordvoerder Fabrice Gansbeke. 'Minister De Sutter schat het belang van 5G goed in.'

Wat is 5G? 5G is de nieuwste generatie mobiel internet. Op zijn piek haalt het een snelheid die twintig à dertig keer hoger ligt dan zijn voorganger 4G, en het is ook betrouwbaarder. Voor het bedrijfsleven is 5G van belang voor de aandrijving van machines, robotica of drones op afstand. Met het netwerk kunnen consumenten onderweg sneller filmpjes kijken of gamen. Doe hier zelf de test.

Proximus rekent erop dat de spectrumveiling plaatsvindt in 2021, 'wellicht in het vierde kwartaal'. Hoe snel het dan praktisch kan gaan en wanneer Proximus-klanten van het 20 à 30 keer snellere internet kunnen profiteren, kan Gansbeke niet zeggen. 'Maar vanaf dan moeten we snel vooruit kunnen gaan, omdat we nu al 5G-ervaring aan het opdoen zijn.'

Proximus is de eerste en enige operator in België die al een openbaar 5G-netwerk heeft. In april werd een publiek netwerk gelanceerd op bestaande frequenties, waar ruimte vrijkwam. Het bedrijf ging daarvoor in zee met Ericsson en Nokia. In oktober, zes maanden na die lancering, was 5G beschikbaar op 110 sites in 62 steden en gemeenten, vooral in Vlaanderen. De komende maanden is een verdere uitbreiding gepland.

Daarnaast is Proximus een van de vijf operatoren die in juli een voorlopige 5G-licentie kregen van de telecomwaakhond BIPT. 'Samen met enkele van onze bedrijfsklanten, waaronder de haven van Antwerpen, Brussels Airport en de VRT, testen we daarmee al enkele toepassingen', zegt Gansbeke. 'Maar we zijn in gesprek over de mogelijkheden met veel klanten. Alle sectoren zijn op zoek naar de meerwaarde van 5G. Na de brede uitrol kunnen we eindelijk het volledige potentieel benutten.'

Telenet

Ook voor telecomconcurrent Telenet komt het nieuws niet als een verrassing. 'We lopen geen vertraging op, want hadden die timing verwacht', zegt woordvoerder Stefan Coenjaerts. Ook Telenet maakt al gebruik van een tijdelijke licentie, zij het iets minder bedrijvig dan Proximus. 'We testen 5G uit bij eigen projecten, zoals in ons virtualrealityproject The Park, maar nog niet bij onze klanten.'

Die experimenten laten Telenet toe zich voor te bereiden op de definitieve uitrol, die volgens Coenjaerts 'nog wat tijd kan kosten'. Hij noemt de stralingsnormen in Brussel een belemmerende factor. 'Als die even streng blijven, wordt het voor ons bijna onmogelijk om in Brussel een 5G-netwerk uit te rollen.'

Ook in de politiek is dat een thema. De Sutter zegt te vragen aan Brussel om de discussie te voeren. 'De Brusselse normen verhinderen 5G op zich niet, maar ze vergen de plaatsing van veel meer antennes, waardoor het duurder wordt.'

'Duidelijk statement'

'Eindelijk hebben we een minister die een duidelijk statement voor 5G maakt en helder en duidelijk zegt dat ze de veiling in gang gaat zetten', reageert Agoria-topman Marc Lambotte bij het persagentschap Belga. 'Ik roep haar op geen dag verloren te laten gaan, zodat de veiling zo snel mogelijk kan gebeuren.'