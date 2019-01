Proximus-aandeel tot donderdag geschorst

Gezichtsverlies

Premier Charles Michel krijgt woensdag al tekst en uitleg van Leroy. De eerste minister ontbood de topvrouw van het overheidsbedrijf (met 53,5% in handen van de overheid) omdat hij misnoegd is dat hij pas dinsdag in de loop van de dag over de herstructurering hoorde.

Parlement

De voorzitster van de Kamercommissie Infrastructuur Karine Lalieux (PS) wil Leroy en de vakbonden zo snel mogelijk uitnodigen voor een debat over de toestand binnen het bedrijf. Ook Ecolo-Groen vraagt uitleg in het parlement. Groen-Kamerlid Stefaan Van Hecke wil onder meer weten of er een link is tussen de mogelijke komst van de vierde speler en de geplande herstructurering. 'Het is essentieel dat we de impact kunnen inschatten op de werkgelegenheid en de investeringen in de sector.'